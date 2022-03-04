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Война всего мира против РФ: кто и как помогает Украине в борьбе с агрессором

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 17:36
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Рассказываем, как Запад объединился в поддержке Украины и сколько помощи мы получили с начала войны
Какие страны помогают Украине
Какие страны помогают Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

После нападения на Украину российских войск против РФ ополчился весь цивилизованный мир. Западные страны стали на сторону Украины и выделяют нам множество средств на борьбу с агрессором.

"Сегодня" сообщает, как нам помогают западные партнеры и рассказывает, сколько денег уже получила Украина.

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По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, с начала масштабных боевых действий Украина получила международную финансовую, техническую и гуманитарную поддержку на общую сумму 15 млрд. долл. Из этих денег более 5 млрд направились сразу в бюджет.

Международные финансовые организации

Всемирный банк уже на следующей неделе проголосует за выделение для Украины пакета помощи в 3 млрд долларов.

А Международный валютный примет решение об экстренном финансировании в объеме до 1,4 млрд долларов.

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Также был подписан меморандум с ЕС о выделении Украине 1,2 млрд евро, эти деньги мы вскоре получим в два транша по 600 млн.

Страны

А вот правительства стран перешли к более реальным действиям и уже выделили Украине не маленькую сумму:

  • Национальный банк Польши выделил Украине 950 млн долларов на условиях валютного свопа, для увеличения валютных резервов.
  • Франция сообщила о выделении 300 млн долларов, а после увеличила эту помощь еще на 100 млн. В МИД отметили, что деньги предназначаются для пострадавших от войны украинцев.
  • Великобритания выделила около 300 млн долларов на гуманитарную помощь, а позже добавила еще 40 млн фунтов стерлингов.
  • К помощи Украине присоединилась и Япония, которая в общей сложности выделила 200 млн долл. на борьбу с агрессором.
  • 110 млн долларов для борьбы с оккупационными войсками выделила Италия, а Германия дала 15 млн евро гуманитарной помощи.

Также к помощи присоединились: Норвегия (30 млн долл.), Чехия (12 млн евро), Ірландія (10 млн євро), Хорватия (1,35 млн долл), Литва (1,8 млн евро), Ісландия (1,2 млн евро), Канада (1,3 млн долл.), Эстония (200 тыс. евро) и Словакия (100 тыс. евро).

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США

Отдельная роль во всем этом принадлежит Соединенным Штатам, которые выделили 600 млн долларов военной помощи, а потом добавили еще 50 миллионов.

Также США поставляют в Украину новейшее оружие и продолжают это делать во время войны с РФ.

Белый дом обратился к Конгрессу США с просьбой выделить дополнительные 6,4 млрд долларов на оказание помощи Украине и других стран. Ожидается, что Украина получит 2,9 млрд долларов из этой суммы на гуманитарную помощь.

Позже в конгресс обратилась администрация Байдена, но уже с просьбой выделить $32,5 млрд на поддержку Украины в войне и другие нужды.

Если Конгресс поддержит решение, Украина получит 10 млрд долларов на борьбу с гуманитарным кризисом и 22,5 млрд долларов на ключевые программы здравоохранения Украины.

Самая крупная американская IT-компания EPAM заявила, что выделяет Украине 100 млн долл. для украинских семей и сотрудников и прекращает работу в России.

Всего о поддержке Украины заявили 48 различных государств и 5 международных организаций.

Помощь оружием

Сосчитать, сколько Украина получила оружия за это время практически нереально, поскольку в обороне нашего государства поучаствовал почти весь мир. Больше всего мы получили от США, также в лидерах Великобритания и Канада.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц разблокировал возможность поставки Евросоюзом оружия в Украину. ЕС уже профинансировал поставки летального оружия в Украину на сумму 500 млн евро.

ФРН и сами присоединились к военное помощи и предоставили Украине противотанковые комплексы и ракеты "Stinger".

Дания и Эстония поставили нам две партии Джавелинов и 2700 гранатометов. Хорватия также отправит в Украину оружие на €16,5 млн, винтовки и пулеметы.

4 марта отправку военной помощи в Украину подтвердила Франция. Также боеприпасы нам отправили:

  • Литва;
  • Латвия;
  • Чехия;
  • Польша;
  • Нидерланды;

Гуманитарная помощь

Достаточно большую часть из общей суммы составляет гуманитарная помощь. За два дня (2-3 марта) Украина получила более 1000 тонн гуманитарной помощи из 12 стран, сообщили в Минсоцполитики.

Среди поступлений:

  • 375 тонн продуктов питания;
  • 147 тонн одежды;
  • 90 тонн средств личной гигиены;
  • 35 тонн медикаментов;
  • 324 тонны других товаров.

"Сегодня" также писали, как Россия постепенно превращается во вторую Северную Корею и рассказывали, чего ждать россиянам после введения военного положения.

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