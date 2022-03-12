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"Росія заплатить!" Скільки збитків Україні завдала війна

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 березня, 11:38
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Які збитки російська армія завдала Україні
Які збитки російська армія завдала Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За першим методом розрахунку, економічні збитки від агресії становлять 119 млрд дол, це майже 3,6 трлн грн.

Про це розповів перший заступник міністерки економіки Денис Кудін.

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За його словами, під час розрахунку відомство використовує два основні підходи: прямі одноразові втрати (скільки буде коштувати відновлення мостів, доріг, об’єктів інфраструктури, лікарень, дитсадків, шкіл, які були зруйновані Росією в Україні) та обсяг втрат ВВП.

"Ми бачимо, що в містах, де йдуть безпосередні бойові дії, економічна активність зупинилася на три чверті, 75% бізнесу припинили роботу. Хтось в евакуації, хтось чекає, коли закінчаться бойові дії. В Україні працює кожен другий бізнес, це втрати 50% економічної активності", – розповів Кудін.

Зокрема, перестали працювати більшість металургійних заводів на сході України, а це — скорочення експорту металів, частка яких у структурі експорту була значною.

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Блокада Росією морських шляхів, зокрема в Чорному морі, майже не дає можливості експортувати кукурудзу, пшеницю та олію.

Кудін зазначив, що цифра збитків зростатиме кожен наступний день.

Як будуть стягувати компенсацію?

За інформацією того ж заступника міністерки економіки Дениса Кудіна, роботу над компенсацією збитків український уряд розділяє на три великі частини:

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  1. Судова претензійна робота в міжнародних судах. Україна вже подає позови проти РФ.
  2. Робота по лінії співпраці із західними урядами. Вже заарештували золотовалютні резерви Центрабанку РФ на суму 415 млрд доларів. Цієї суми майже достатньо для того, щоб перекрити одноразові збитки.
  3. Отримання репарацій. За словами Дениса Кудіна, репарації бувають грошовими та натуральними: Україна могла б отримувати енергоресурси та інші види матеріальних цінностей, які потрібні нам для постійного споживання.

"Ми розраховуємо на те, що найближчим часом спільно з урядами-партнерами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином ці гроші можуть надійти Україні на подальше відновлення і компенсацію", — заявив Кудін.

"Росія заплатить"

В Україні запустили проєкт "Росія заплатить", де збиратимуть дані про шкоду, завдану російською армією громадянам та державі. Це – спільна ініціатива KSE Institute, Офісу президента та Міністерства економіки.

"Ці дані потрібні українському уряду для оцінки збитків, яких зазнала держава та громадяни України внаслідок російської агресії та формування позовів до Росії у міжнародних судах про відшкодування цих збитків", – йдеться на офіційному сайті проєкту.

Автори ініціативи також зазначають, що дані про свідків та людей, які надали інформацію, ніде не оприлюднюватимуть, як і дані про конкретні руйнування.

Нагадаємо, ще 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять з Росії. Це рішення було ухвалене через те, що РФ вторглася на територію України та розпочала війну. 10 березня закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що у Світовому банку дали невтішний прогноз для Росії, а також для Білорусі. Через масштабні санкції Заходу за вторгнення в Україну Росія і Білорусь стали дуже близькі до дефолту.

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