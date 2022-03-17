Россия нищает, а Путин в агонии: почему Китай не сможет защитить агрессора

Россия имеет только два варианта: обнищать или "лечь" под Китай

Китай объявил нейтралитет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия быстрыми темпами приближается к дефолту. Под ограничения попали банки, Центробанк, активы олигархов и нефть, на которые США и некоторые другие страны наложили эмбарго. В то время как весь мир отвернулся от России, Москва надеется на помощь своего соседа — Китая.

По информации Bloomberg, на фоне таких новостей, а именно опасений готовности Китая оказать военную помощь России, котируемые в Гонконге китайские акции пережили худший день со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

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Так что "Сегодня" расскажет вам, каковы перспективы у России: обнищать или "лечь" под Китай.

Торговля России и Китая не компенсирует потери от санкций

Как заявил в интервью CNBC бывший координатор санкционной политики Госдепа США Ричард Нефью, РФ в первую очередь будет учитывать свои интересы, в том числе и в праве вести бизнес в Европе и США.

Однако Белый дом уже заявлял, что торговля России с Китаем не сможет компенсировать потери агрессора от санкций, ведь доля этих двух стран в мировой экономике значительно уступает объемам стран G7. Китай и так был и является самым крупным партнером России и Украины.

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Заметим, что в 2021 году его товарооборот с РФ достиг рекордных 146,9 млрд долл., а это на 35,8% больше, чем в 2020 году. При этом объем импорта был на 10 млрд долл. больше, чем экспорта.

Любой производимый в Китае товар в Россию не поедет

С китайской валютой будет своя история, ведь под замораживание валютных резервов России не подпадают резервы в юане. Так что китайскую валюту можно будет использовать разве что на покупку товаров из КНР. Особенно в тех направлениях, где сейчас произойдет обрушение логистических поставок из стран ЕС и США.

В действительности ситуация там несколько иная. Какой-либо товар, производимый в Китае по лицензионным соглашениям с крупными компаниями, в Россию не поедет. В том числе производство которого связано с использованием брендов или интеллектуальной собственности европейских или американских компаний, — рассказал в комментарии "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как заметил в комментарии изданию Петр Чернышев, основатель образовательного проекта "Контора Пи", хотя сам Китай и не присоединяется к санкциям, он глубоко интегрирован в мировую экономику.

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Китай, несмотря на свою экономическую мощь, не в состоянии поставлять некоторые товары, необходимые для России, например запчасти для самолетов западного производства и высококлассные микросхемы, — добавил он.

Альтернатив у России нет...

Несмотря на вышесказанное, Россия все больше в дальнейшем будет зависеть от Китая. В первую очередь это касается экспорта энергоресурсов. Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал первый заместитель главы Совета Нацбанка Василий Фурман.

Но здесь все будет не так-то просто с логистической точки зрения. Нельзя сразу перенаправить в Азию сырье, которое РФ экспортировала в Европу или США. Сегодня у Кремля слабая переговорная позиция. Неизвестно, насколько выгодные условия Пекин предложит Москве. Но надо понимать, что альтернатив у России нет, – сказал Фурман.

Китайские банки будут бояться критики мира

Василий Фурман убежден, что китайские банки и другие предприятия неохотно будут вести дела с Россией, потому что будут бояться международной критики.

Пекин может столкнуться с трудностями в поддержании баланса. Китайцы сейчас, по моему мнению, будут действовать очень осторожно, потому что не захотят жертвовать отношениями с западными коллегами или же попасть во вторичные санкции и быть отрезанными от американских технологий, — заявил первый заместитель председателя Совета Нацбанка.

В заключение получаем одно: в настоящее время Китай не может защитить Россию от последствий вторжения в Украину. А давление на Россию было бы мощнее, если бы Китай присоединился к международным санкциям.

Пекин включил заднюю

Только предположение, что Пекин протянет руку военной помощи Москве вызвало опасения, что КНР получит санкции, похожие на те, что Запад применил к РФ. И как сообщает агентство Bloomberg, в Китае очень сильно испугались, что могут пострадать от западных санкций, и заявили, что придерживаются нейтралитета.

"Китай не является стороной "кризиса" и не хочет, чтобы санкции коснулись Китая", – заявил министр иностранных дел страны Ван И.

В Китае говорят, что не будут вмешиваться в "украинский конфликт" и не будут оказывать военную помощь РФ. Но экономическую помощь могут оказать, поскольку Москва – это торговый партнер Пекина.

Такая осторожная риторика КНР на фоне агонии путинского режима, которому нужна помощь, объясняется просто: Пекин опасается еще большего падения фондового рынка и стагнации экономики.

Раньше мы писали, как война России в Украине ударит по всему миру и как российский гигант "Газпром" становится изгоем всего мира.