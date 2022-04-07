Україна після війни: хто платитиме за відбудову держави

Премʼєр-міністр України розповів, що у нас є кілька шляхів, за допомогою яких можна залучити капітал

В України є кілька джерел, що допоможуть вдновити державу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після війни Україна розпочне масштабне відновлення економіки та інфраструктури. В цьому допоможуть як власні резерви і міжнародне фінансування, так і гроші, отримані від конфіскації активів Росії у всьому світі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС.

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За його словами, наша держава після завершення бойових дій матиме кілька джерел для відбудови:

власний бюджет, золотовалютні запаси (28,1 млрд грн станом на 1 квітня);

конфіскація активів країни агресора на території всіх цивілізованих країн;

підтримка фінансових організацій та наших міжнародних партнерів;

благодійні внески. Їх можуть робити як міжнародні корпорації, так і приватні особи.