Україна після війни: хто платитиме за відбудову держави

Премʼєр-міністр України розповів, що у нас є кілька шляхів, за допомогою яких можна залучити капітал
В України є кілька джерел, що допоможуть вдновити державу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Після війни Україна розпочне масштабне відновлення економіки та інфраструктури. В цьому допоможуть як власні резерви і міжнародне фінансування, так і гроші, отримані від конфіскації активів Росії у всьому світі.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС.
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За його словами, наша держава після завершення бойових дій матиме кілька джерел для відбудови: