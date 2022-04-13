Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

Знищене під час війни житло будуватимуть за новими правилами – що зміниться

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 квітня, 10:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні під час відбудови житла, що було пошкоджене чи знищене внаслідок бойових дій, використовуватимуть нові стандарти
Нове житло в Україні будуватимуть за посиленими правилами безпеки
Нове житло в Україні будуватимуть за посиленими правилами безпеки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни РФ проти України через обстріли багато людей змушені були покинути свої домівки, їхнє житло було знищене чи зруйноване. Тепер держава починає зводити нові будинки для внутрішньо переміщених осіб, і це житло будуватиметься за новими правилами проєктування.

Як заявила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, таке житло будуватимуть з бомбосховищами.

Реклама

За приклад взяли досвід Ізраїлю

Тепер основний момент у проєктуванні нового житла – безпека. Тому нові будівлі зводитимуться із бомбосховищами, як це давно роблять у світі.

"Ми розглядаємо досвід Ізраїлю, який використовує ці норми з 2004 року. Житло будується з бункерами, які обладнані всім необхідним для комфортного перебування. Для старих будинків будують окремі бункери", – пояснила Шуляк.

Щоб узаконити нові норми, їхнім замовником виступить Міністерство розвитку громад і територій. Згодом ці норми розроблять державні інститути, і вже все нове житло обов'язково матиме у своїх проєктах бомбосховища.

За словами Шуляк, багато укриттів, зокрема у Києві, використовувалися не за призначенням. І тому коли вони знадобилися, виявилося, що використовувати їх неможливо. Тому окрім змін до норм будівництва, будуть ще й перевіряти старі сховища, і за можливості повертати їх до комунальної власності, щоб їх використовували за призначенням.

Реклама

Які квартири держава даватиме переселенцям

Раніше "Сьогодні" писали, що людям вже почали відновлювати домівки, які були пошкоджені чи зруйновані через бойові дії. Переселенці матимуть змогу повернутися у власний дім, а поки для них будується інше тимчасове житло. Перші квартири будуть готові вже через 3-4 місяці.

Це будуть переважно двокімнатні квартири, однак будуть однокімнатні й трикімнатні.

Також деяке житло буде вже з ремонтами, меблями та побутовою технікою. Це стосується квартир, що не встигли ввести в експлуатацію до початку воєнного стану. Держава викупить їх найближчим часом та передасть переселенцям.

Реклама

Ми також пояснювали, як подати заявку на компенсацію за зруйноване житло через "Дію". Читайте і про те, що українці можуть відмовитися від запропонованого житла та вкласти виділені гроші в будь-яке інше приватне будівництво.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
26,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти