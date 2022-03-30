Втрату житла компенсуватимуть не тільки грошима – які умови створили для українців

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє українцям отримати ще один варіант відшкодування за втрачене під час війни житло

Українцям будуть надавати компенсацію за пошкоджене майно / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українцям держава відшкодовуватиме збитки за пошкоджене чи втрачене під час війни житло. Гроші видаватимуть тим українцям, які подадуть заявку в "Дію" або ж у ЦНАПи.

Держава розробляє ще один варіант – надання житлової площі. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Що передбачено новим законопроєктом

У законопроєкті №7198 йдеться про те, що замість коштів людям надаватимуть житлову площу з обмеженням до 150 м кв.

Крім того, людина зможе обирати місто, де хоче оселитися . Якщо, наприклад, людина втратила житло в Харкові, то вона зможе обрати квартиру з такими ж самими характеристиками, як були в її будинку, в будь-якому іншому місті.

"Люди, які втратили своє житло, домівки яких зруйновані або пошкоджені, обов’язково мають зареєструватися через застосунок "Дія". Вони матимуть право на отримання компенсації. Ініціатива стосується житлових приміщень громадян України", – написала Шуляк.

Таким чином держава вже зараз зможе обраховувати збитки та прораховувати витрати на відновлення житла. За словами Шуляк, йдеться про сотні мільярдів гривень.

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Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно

Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);

квартиру;

інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

А щоб подати заявку, треба:

зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";

заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Також ми розповідали, що для отримання 6500 гривень підтримки від держави слід поспішити з поданням заяви, а також пояснювали, як захистити себе, якщо роботодавець змушує іти у відпустку власним коштом.