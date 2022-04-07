Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Чому в "Дії" не вдається подати заявку на компенсацію пошкодженого майна

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 13:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що робити, якщо в "Дії" виникають проблеми із подачею заявки на відшкодування пошкодженого майна під час війни
При подачі заявки в "Дії" на компенсацію майна можуть виникнути проблеми
При подачі заявки в "Дії" на компенсацію майна можуть виникнути проблеми / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, житло яких було втрачене чи пошкоджене під час війни, зможуть отримати компенсації. Подати заявку на компенсацію можна через застосунок "Дія". Уже 55 тис. людей скористалися послугою, проте часом у користувачів виникають проблеми із подачею заявки.

Про найпоширеніші проблеми розповіли у пресслужбі "Дії".

Реклама

Чому виникають помилки при подачі заявки

Подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

  • приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);
  • квартиру;
  • інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Щоб подати заявку, потрібно:

  • зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
  • заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Для заповнення форми знадобляться дані про об'єкт, фото й відео пошкодження та контакти людини, яка залишає заявку.

Реклама

Часом у користувачів виникає проблема, що неактивною стає кнопка "Далі" на кроці "Фіксація пошкоджень". Щоб це вирішити, потрібно перевірити поле "Опис пошкодження". Текст у полі не повинен перевищувати 200 символів. Через перевищення ліміту символів застосунок може не пропускати вас далі.

Ще одна проблема з'являється повідомлення "неправильний email" при поданні заяви. Найчастіше люди випадково ставлять зайві пробіли при введенні електронної пошти. Також варто пам'ятати, що пошту треба вводити лише латинськими символами.

У пресслужбі нагадують, що подати заявку можуть лише власники пошкодженого житла. Крім того, якщо потрібно, то заявку можна подати повторно.

Реклама

Які документи для відшкодування збитків потрібні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що аби вам відшкодували збитки, слід обов'язково мати правоустановчі документи на житло, що підтверджують, що ви є його власником.

В Україні є такі види правоустановчих документів:

  • договір купівлі-продажу;
  • свідоцтво про право власності;
  • договір дарування;
  • договір міни;
  • рішення суду, що набрало законної сили;
  • свідоцтво про право на спадщину.

Міністр юстиції України Денис Малюська порекомендував українцям, які втратили житло, оформити правоустановчі документи у відповідних органах, інакше можна залишатися без нової нерухомості.

"Сьогодні" також писали, хто з українців отримає компенсацію за комуналку, та які родини можуть отримати грошову допомогу від держави під час війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Green energy
Зелена трансформація України
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
До чого готуватись працівникам

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти