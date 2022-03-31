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Українським сім'ям почали виплачувати допомогу – кого стосується та як подати заявку

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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31 березня, 10:10
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Розповідаємо, які родини можуть отримати грошову допомогу від держави під час війни в Україні
Фінансова допомога під час війни надається певним категоріям населення
Фінансова допомога під час війни надається певним категоріям населення / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Останній день, коли можна подати заявку на отримання 6 500 грн від держави в рамках "єПідтримки", є 31 березня. Проте допомога українцям під час війни не завершується, і влада пропонує різні пільги та виплати для різних категорій населення.

Як повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики, відомство спільно з ЮНІСЕФ запровадило програму грошової допомоги вразливим родинам із дітьми. "Сьогодні" розповідає, для кого передбачені виплати, і як їх отримати.

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Грошова підтримка надається родинам із дітьми, які постраждали через війну

Отже, допомагати будуть тим сім'ям, у яких є фінансові проблеми. Зокрема це стосується сімей, що належать до таких категорій:

  • сім'ї, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;
  • сім'ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Яка сума виплат

Для кожного члена сім'ї на місяць передбачено 2 220 грн. Але виплати здійснюватимуться не більше як для п'ятьох людей.

Також людям виплачуватимуть гроші раз на три місяці – тобто суму за ці три місяці передаватимуть одним платежем.

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Якщо у родині, наприклад, четверо осіб, то сума за три місяці буде 26 640 грн.

Також у Мінсоцполітики наголосили, що решта грошових допомог, що сім'ї можуть отримувати від держави, не скасовуються.

"Ця виплата буде здійснюватися визначеним категоріям додатково до виплат, які проводяться за державними програмами, зокрема додатково до виплати внутрішньо переміщеним особам на проживання", – йдеться у повідомленні.

Як подати заявку

Щоб це зробити, потрібно перейти на сайт register.unicef.org. Там потрібно заповнити анкету, вказавши інформацію про всіх членів сім'ї та банківський рахунок, на який буде здійснюватись виплата.

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Також для з'ясування додаткових питань можна звернутися за номером 0 800 600 017. Дзвінки безкоштовні, гаряча лінія працює щодня з 8:00 до 22:00.

Після того, як людина подала заявку, їй прийде SMS про участь у програмі, а грошовий переказ має надійти протягом 4 тижнів.

Зараз держава розглядає можливість розширити цю програму, щоб надавати допомогу ширшій категорії сімей в Україні.

Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно

Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

  • приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);
  • квартира;
  • інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

А щоб подати заявку, треба:

  • зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
  • заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Ми також розповідали, що держава розробляє ще один варіант – надання житлової площі. Детально про це читайте у нашому матеріалі.

Також "Сьогодні" писали про те, як українцям безкоштовно відкрити рахунок в ЄС, та як отримати компенсацію за комуналку для тих, хто приймає переселенців.

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