Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Хто з українців отримає компенсацію за комуналку

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 10:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, хто може отримати компенсацію за витрати на комунальні послуги під час воєнного стану
Отримати компенсацію на комуналку можуть не всі
Отримати компенсацію на комуналку можуть не всі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Плата за комунальні послуги не скасовується під час воєнного стану. Однак є деякі пільги для українців. Наприклад, за протермінування оплати комунальних послуг не нараховується жодна пеня і штрафи.

Крім того, деякі українці можуть отримати компенсацію за витрати на комуналку. "Сьогодні" розкаже, кого це стосується, та як отримати таку допомогу.

Реклама

Хто і яку компенсацію може отримати

Фінансову допомогу від держави на оплату комунальних послуг можуть отримати ті українці, які прихистили у себе вдома вимушених переселенців.

Власники житла, які безкоштовно прийняли внутрішньо переміщених осіб отримають гарантовану державну підтримку в розмірі 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку.

Також відшкодування за прихисток для вимушених переселенців можуть отримати також комунальні заклади.

Реклама

Як оформити виплату

Власник житла може подати заяву про готовність прийняти переселенців до міської чи селищної ради або на сайті "Прихисток". Того самого чи наступного дня після поселення також потрібно скерувати заяву до органу місцевого самоврядування.

Щомісяця, до 5 числа, потрібно подавати інформацію про кількість людей та час їхнього проживання в квартирі чи будинку. Компенсації за комунальні послуги нараховуватимуть до 20 числа кожного місяця.

Якщо внутрішньо переміщених осіб приймають на території закладів освіти, комунальних підприємств, заклади сплачують за комунальні послуги до 20 числа наступного місяця, як зазвичай. Упродовж 3 днів після оплати потрібно подати заяву на компенсацію до військової адміністрації з відповідними документами.

Реклама

Упродовж двох днів заяву скерують до Мінрегіону, де підготують проєкт рішення про виділення коштів. Одразу після цього органи місцевого самоврядування отримають відшкодування.

Нововведення під час війни

Під час воєнного стану держава змінює деякі умови. Це робиться для того, аби полегшити умови життя громадян та роботи бізнесу. Зокрема, у Києві погодили низку пільг для підприємців.

Нововведення впроваджують і мобільні оператори. Абоненти Kyivstar, які вимушено виїхали за кордон під час війни, тепер не платитимуть за популярну послугу.

Водночас українці можуть подати онлайн-заявку на відшкодування збитків за пошкоджене чи знищене внаслідок обстрілів майно. Зробити це можна в застосунку "Дія". В Україні також планують відшкодовувати втрачене житло під час війни не лише грошима.

Також ми писали, які родини можуть отримати грошову допомогу від держави під час війни в Україні та яку матеріальну допомогу отримують сім'ї військових.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Green energy
Зелена трансформація України
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
До чого готуватись працівникам

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти