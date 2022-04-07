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Компенсація за зруйноване житло – що потрібно для отримання допомоги

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 квітня, 11:05
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Розповідаємо, без яких документів ви не зможете отримати компенсацію за зруйноване житло
Що робити, щоб отримати компенсацію за житло
Що робити, щоб отримати компенсацію за житло / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Компенсація за зруйноване війною житло українців надаватиметься тільки його власникам.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, пише TODAY.ua.

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За словами міністра, щоб вам відшкодували збитки, слід обов'язково мати правоустановчі документи на житло, що підтверджують, що ви є його власником.

В Україні є такі види правоустановчих документів:

  • договір купівлі-продажу;
  • свідоцтво про право власності;
  • договір дарування;
  • договір міни;
  • рішення суду, що набрало законної сили;
  • свідоцтво про право на спадщину.

Малюська порекомендував українцям, які втратили житло, оформити правоустановчі документи у відповідних органах, інакше можна залишатися без нової нерухомості.

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Де подати заявку на компенсацію?

Якщо ви опинились у такій ситуації, то вже можете подати заявку на компенсацію за зруйноване житло в мобільному застосунку "Дія". Незабаром така можливість з'явиться і в центрах надання адміністративних послуг.

Для того, щоб подати заявку через програму, необхідно авторизуватися, натиснути на меню "Послуги" та вибрати пункт "Пошкоджене майно".

Вам відкриється форма, яку потрібно заповнити і просто чекати, коли держава почне процес оцінки та компенсації.

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За що виплатять компенсацію?

У "Дії" ви можете подати заявку на компенсацію за кілька видів нерухомості, але тільки житлової, це:

  • приватний будинок (садибний, дачний, садовий);
  • квартира;
  • інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не у складі будинку).

"Сьогодні" також писали, хто з українців отримає компенсацію за комуналку і як вимушеним переселенцям отримати 2000 грн від держави.

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