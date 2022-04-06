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Як оформити виплату 2000 грн вимушеним переселенцям в Україні – інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 17:08
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Детально розповідаємо, як українським переселенцям отримати грошову допомогу від держави
Яку допомогу можуть отримати українські переселенці
Яку допомогу можуть отримати українські переселенці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні затвердили порядок виплати щомісячної допомоги внутрішньо-переміщеним особам, які залишили свої домівки через війну.

У Міністерстві соціальної політики дали чітке пояснення, як переселенцям отримати цю допомогу.

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Хто отримає гроші?

Право на виплату 2000 тис грн (3000 для дітей та осіб з інвалідністю) мають українці, які перемістилися з тимчасово окупованої території у Криму, а також з областей ведення активних бойових дій:

  • Волинська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Київська та саме місто Київ;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська.

Як оформити допомогу?

Для отримання допомоги потрібно спочатку стати на облік, як вимушений переселенець. Для цього треба особисто звернутися до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія".

Там ви отримаєте відповідну довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

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Із нею потрібно подати заяву у ті ж органи на отримання цієї допомоги, у якій потрібно вказати рахунок, на який приходитимуть виплати.

У Мінсоцполітики запевняють, що до кінця квітня можливість подати таку заявку з’явиться і в застосунку "Дія".

Внутрішньо-переміщені особи, які станом на 1 березня отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання отримають ці гроші автоматично.

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Скільки виплачуватимуть гроші?

В міністерстві розповіли, що допомога буде надаватись кожного місяця, з моменту звернення весь період дії воєнного стану в Україні і ще один місяць після йього завершення.

У ті місяці, які ВПЛ отримували адресну допомогу для покриття витрат на проживання, а також на оплату житлово-комунальних послуг – виплати 2 тис. грн нараховуватись не будуть.

Допомога українцям в Польщі

Організація Об’єднаних Націй запропонувала українцям, які були вимушені переїхати в Польщу власну допомогу у розмірі 700 злотих на місяць.

Цю допомогу можуть отримати українці, які перетнули польсько-український кордон після 24 лютого. Для цього необхідно зареєструватися, а анкету для цього можна знайти за посиланням.

Після цього вам прийде СМС із місцем і часом зустрічі, на якій ви маєте підтвердити свою особу і здати відбитки пальців.

Зауважте, що центри, у яких можна це зробити є лише у Варшаві, а також те, що гроші можуть отримати до 4 осіб із однієї сім'ї. На першого виділяється 700 злотих, але в кожного наступного 610.

"Сьогодні" також писали, хто і як може отримати компенсацію на комунальні послуги за прихисток переселенця у себе вдома.

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