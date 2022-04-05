Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих – як отримати гроші

Детально розповідаємо, хто має право на додаткову допомогу від ООН у Польщі

Інструкція щодо отримання допомоги для українців у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські біженці у Польщі можуть отримати додаткову матеріальну щомісячну допомогу від ООН у розмірі 700 злотих (близько 4900 грн.).

"Сьогодні" розповідають, що треба зробити для того, щоби отримати виплату.

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Кому призначаються гроші?

Отримати ці гроші можуть українці, які перетнули кордон із Польщею після 24 лютого.

Обов'язковою умовою є перетин польсько-українського кордону безпосередньо, а не через треті країни. А ось мати PESEL чи банківський рахунок не обов'язково.

Гроші можуть отримати до 4 осіб із однієї сім'ї. На першого виділяється 700 злотих, але в кожного наступного 610.

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Як отримати допомогу?

Для того, щоб вам виплатили гроші, необхідно зареєструватися. Анкету для цього можна знайти за посиланням.

Після заповнення анкети зачекайте СМС, в якому будуть вказані місце та час, де і коли потрібно підтвердити свою особу, факт перетину кордону та здати відбитки пальців.

На жаль, зараз такі центри є лише у Варшаві. Після підтвердження ви знову отримаєте SMS, цього разу з кодом BLIK.

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За допомогою цього коду ви зможете зняти свої гроші в будь-якому банкоматі протягом 7 днів, також для цієї програми не потрібно набувати офіційного статусу біженця.

Обмін валют у Польщі

Якщо ви привезли до Польщі багато готівкової гривні з надією, вигідно обміняти – то зробили велику помилку.

Незважаючи на домовленість між Нацбанками, обмінники не хочуть приймати нашу валюту, а ті, які все ж таки змінюють гривні, – роблять це за невигідним курсом.

Однак вихід все ж таки є – ви можете обміняти до 10 тис. грн на день у відділеннях PKO Bank Polski за курсом, близьким до офіційного.

Врахуйте, що для обміну приймаються лише купюри від 100 до 1000 грн.

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