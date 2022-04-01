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"Дія" повернула популярну послугу – що тепер можна робити на порталі

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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1 квітня, 12:03
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Розповідаємо, яка послуга знову доступна на порталі "Дія", і як нею користуватися
"Дія" повернула послугу для бізнесу
"Дія" повернула послугу для бізнесу / Фото: Дія, Колаж: Сьогодні

"Дія" з початку воєнних дій в Україні змінила правила користування та закрила деякі послуги з міркувань безпеки. Зараз ці послуги поступово стають доступними для користувачів. Тепер українці знову можуть ​​внести зміни або закрити ФОП через портал "Дія".

Про це повідомили у пресслужбі порталу.

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"Повертаємо послуги з внесення змін про ФОП та закриття бізнесу на порталі Дія. Раніше вони були недоступні через вимкнення електронних держреєстрів. Наразі реєстри в безпеці та знову працюють", – йдеться у повідомленні.

Як скористатися послугами для бізнесу

Щоб, наприклад, внести зміни про ФОП, потрібно

  • перейти на портал "Дія";
  • авторизуватися з електронним підписом чи BankID;
  • заповнити онлайн-форму;
  • перевірити дані та підписати заяву КЕПом (кваліфікований електронний підпис).

Заява буде опрацьована протягом дня. Результати надішлють користувачу на пошту, яка була вказана при реєстрації на порталі.

А от щоб закрити ФОП, треба на порталі здійснити такі кроки:

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  • авторизуватися та зайти у розділ "Закриття ФОП";
  • натиснути кнопку "Замовити за 2 хвилини";
  • "Дія" підтягне потрібні дані, після чого треба їх перевірити та підписати е-підписом.

Заяву також опрацюють протягом доби, а результати можна переглянути в особистому кабінеті користувача на порталі.

Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно

Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

  • приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);
  • квартира;
  • інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

А щоб подати заявку, треба:

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  • зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
  • заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Також ми розповідали, що втрату житла компенсуватимуть не тільки грошима, а також про те, яку матеріальну допомогу отримують сім'ї військових під час війни.

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