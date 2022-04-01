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Яку матеріальну допомогу отримують сім'ї військових під час війни

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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1 квітня, 09:14
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Розповідаємо, яка матеріальна допомога передбачена Законом України для сімей військовослужбовців ЗСУ
Пільги та соцгарантії надаються як військовим, так і їхнім сім'ям
Пільги та соцгарантії надаються як військовим, так і їхнім сім'ям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різні соціальні гарантії. Також певні виплати та пільги передбачені для їхніх сімей.

"Сьогодні" розповідають, яка допомога сім'ям військовослужбовців ЗСУ передбачена законом.

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Яку допомогу держава надає сім'ям військових

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кабмін прийняв рішення про фінансову допомогу сім'ям військових, які загинули в цій війні.

Родичам військових, які загинули у війні з російськими окупаційними військами, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Її розділять рівними частками на всіх одержувачів.

Допомогу і компенсацію матеріальних витрат також надають сім'ям загиблих військовослужбовців на проведення похорону.

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Згідно із Законом України "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей" щомісячне грошове забезпечення отримують сім'ї тих військових, яких захопили в полон чи які пропали безвісти. Закон не поширюється на сім'ї тих, хто здався у полон добровільно.

При переїзді військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, які перебувають на кадровій військовій службі та військовій службі за призовом осіб офіцерського складу, в інший населений пункт, також надають підйомну допомогу. Але ці виплати надаються тоді, коли переїзд здійснюється у зв'язку зі службою – призначенням на нову військову посаду, передислокацію військової частини тощо.

Підйомна допомога надається в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця плюс 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї, який переїжджає з ним на нове місце.

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Також закон передбачає грошову допомогу на оздоровлення та державну допомогу військовим та їх сім'ям з дітьми.

Члени сімей військовослужбовців мають право оплачувати лише 50% вартості медичного обслуговування у закладах охорони здоров'я ЗСУ. Також доступне пільгове санаторно-курортне лікування. 50% знижка надається і на оплату житла і комунальних послуг.

Яку зарплату отримують резервісти під час війни

"Сьогодні" вже писали, що за призваними резервістами, відповідно до Закону України, зберігається робоче місце. Крім того, військовослужбовцям виплачують середньомісячну заробітну плату.

Оскільки резервісти після призову на військову службу набувають статусу військовослужбовців, то вони можуть у повному обсязі користуватися всіма пільгами та гарантіями, передбаченими для них.

Також ми розповідали, які види пенсійного забезпечення для військовослужбовців є в Україні. Для цієї категорії пенсіонерів існує три види пенсії:

  • за вислугу років;
  • по інвалідності;
  • в разі втрати годувальника.

Детально про кожен з них читайте у нашому матеріалі.

Також ми розповідали, як допомогти фінансово ЗСУ, і які родини можуть отримати грошову допомогу від держави під час війни в Україні.

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