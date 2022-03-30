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Как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество – инструкция

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 12:18
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Рассказываем, как в приложении "Дія" оставить заявку на возмещение ущерба за поврежденное или уничтоженное во время войны имущество
Украинцы могут получить возмещение за уничтоженное имущество
Украинцы могут получить возмещение за уничтоженное имущество / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Теперь украинцы могут подать заявку на возмещение поврежденного или утраченного имущества в результате войны России против Украины. Это можно будет сделать в центрах предоставления административных услуг, а также в приложении "Дія".

"Сегодня" объяснит, какой алгоритм подачи заявки в "Дії".

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Услуга доступна всем украинцам

Как сообщают в прессслужбе "Дії", государство стремится отстроить все разрушенные дома и улицы в результате боевых действий. И процесс сбора информации для оценки масштабов начинают прямо сейчас.

Подать заявку может любой украинец через приложение, если у него был поврежден или разрушен:

  • частный дом (усадебный, дачный и садовый);
  • квартира;
  • другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Как подать заявку

Чтобы это сделать, необходимо:

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  • зайти в "Дію" и нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";
  • заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Для заполнения формы понадобятся данные об объекте, фото и видео повреждений и контакты человека, который оставляет заявку.

Важно! Подать заявление может только собственник жилья.

Затем следует просто ждать, когда государство начнет процесс оценки и компенсации.

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Социальные гарантии для военнослужащих в Украине

Ранее "Сегодня" писали, что одно из главных нововведений, которое ввело правительство во время войны – дополнительные выплаты тем, кто сейчас защищает государство. Военным ВСУ, СБУ, управления разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, спасателям и полицейским будут начисляться дополнительно 30 тысяч гривен на месяц.

Кроме того, непосредственные участники боевых действий будут получать по 100 тысяч гривен на месяц. Семьи военных, погибших в российско-украинской войне, получат одноразовую помощь в размере 15 миллионов гривен.

Какие еще социальные гарантии для военных в Украине, читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали о том, что желающим получить 6500 гривен поддержки от государства следует поспешить с подачей заявления и как защитить себя, если работодатель заставляет уйти в отпуск за свой счет.

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