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Почему в "Дії" не удается подать заявку на компенсацию поврежденного имущества

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 13:04
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Рассказываем, что делать, если у "Дії" возникают проблемы с подачей заявки на возмещение поврежденного имущества во время войны
При подаче заявки в "Дії" на компенсацию имущества могут возникнуть проблемы
При подаче заявки в "Дії" на компенсацию имущества могут возникнуть проблемы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, жилье которых было потеряно или повреждено во время войны, смогут получить компенсацию. Подать заявку на компенсацию можно через приложение "Дія". Уже 55 тыс. человек воспользовались услугой, однако иногда у пользователей возникают проблемы с подачей заявки.

О самых распространенных проблемах рассказали в пресс-службе "Дії".

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Почему возникают ошибки при подаче заявки

Подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:

  • частный дом (усадебный, дачный или садовый);
  • квартира;
  • другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Чтобы подать заявку, нужно:

  • зайти в "Дію", нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";
  • заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Для заполнения формы понадобятся данные об объекте, фото и видео повреждений и контакты человека, который оставляет заявку.

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Иногда у пользователей возникает проблема, что неактивной становится кнопка "Далі" на шаге "Фіксація пошкоджень". Чтобы решить это, проверьте поле "Опис пошкодження". Текст в поле не должен превышать 200 символов. Из-за превышения лимита символов приложение может не пускать вас дальше.

Еще одна проблема появляется сообщение "неправильный email" при подаче заявления. Чаще люди случайно ставят лишние пробелы при вводе электронной почты. Также следует помнить, что почту нужно вводить только латинскими символами.

В пресс-службе напоминают, что подать заявку могут только собственники поврежденного жилья. Кроме того, если необходимо, то заявку можно подать повторно.

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Какие документы для возмещения ущерба нужны

Ранее "Сегодня" рассказывали, что чтобы вам возместили ущерб, следует обязательно иметь правоучредительные документы на жилье, подтверждающие, что вы являетесь его владельцем.

В Украине есть следующие виды правоучредительных документов:

  • договор купли-продажи;
  • свидетельство о праве собственности;
  • договор дарения;
  • договор мены;
  • решение суда, вступившее в законную силу;
  • свидетельство о праве на наследство.

Министр юстиции Украины Денис Малюска порекомендовал потерявшим жилье украинцам оформить правоучредительные документы в соответствующих органах, иначе можно оставаться без новой недвижимости.

"Сегодня" также писали, кто из украинцев получит компенсацию за коммуналку, и какие семьи могут получить денежную помощь от государства во время войны.

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