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Трикімнатні з ремонтом? Які квартири держава даватиме переселенцям

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 09:21
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Розповідаємо, на яке житло можуть розраховувати люди, що втратили домівки через війну та коли це станеться
Деякі квартири для переселенців будуть готові за декілька місяців
Деякі квартири для переселенців будуть готові за декілька місяців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які через війну втратили житло, зможуть отримати від держави компенсацію у вигляді нових квартир. Їх будівництво уже розпочинається.

Які там будуть умови, та як швидко це житло передадуть людям? Про це в інтерв'ю Forbes розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Коли та на які будинки варто розраховувати людям?

Людям вже почали відновлювати домівки, які були пошкоджені чи зруйновані через бойові дії. Переселенці матимуть змогу повернутися у власний дім, а поки для них будується інше тимчасове житло. За словами Тимошенка, перші квартири будуть готові вже через 3-4 місяці.

"Ми побудуємо для них не якісь модульні тимчасові споруди, а нормальні домівки в 10 регіонах. Люди не повинні жити в спортзалах або школах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці", – пояснив Тимошенко.

Це будуть переважно двокімнатні квартири, однак будуть однокімнатні й трикімнатні.

Також деяке житло буде вже з ремонтами, меблями та побутовою технікою. Це стосується квартир, що не встигли ввести в експлуатацію до початку воєнного стану. Держава викупить їх найближчим часом та передасть переселенцям.

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"Після того, як ми відновимо домівки переселенців у містах, де вони проживали до війни, – вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим і всім іншим, хто стояв у чергах", – зауважив заступник голови ОП.

Кому надаватимуть житло першочергово

У планах влади – побудувати кілька десятків тисяч квартир. Однак цієї кількості не вистачить, аби надати житло усім внутрішньо переміщеним особам. Тому перевагу надаватимуть тим, кого не прихистили у будинки.

"Першочергово треба надавати квартири тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах і так далі. Очільники областей складають списки тих, кого потрібно найперше переселяти", – зазначив Тимошенко.

Подання заявки через "Дію"

Подати заявку на компенсацію за зруйноване житло можна через програму "Дія". Для цього необхідно авторизуватися, натиснути на меню "Послуги" і вибрати пункт "Пошкоджене майно".

Перед вами з'явиться форма, яку потрібно заповнити та чекати початку процесу оцінки. Незабаром така можливість з'явиться і у центрах надання адміністративних послуг.

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Раніше ми писали, що українці зможуть відмовитися від запропонованого житла та вкласти виділені гроші в будь-яке інше приватне будівництво.

Законопроєкт №7198 пропонує залишити українцям право вибору і дозволити не погоджуватися на державні квартири, а вкласти суму компенсації, що їм належить у будівництво приватного житла.

"Сьогодні" також писали, які документи потрібні для отримання компенсації, та розповідали, кому та чому можуть відмовити.

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