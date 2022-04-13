У кого з українців виросли зарплати і в яких регіонах найбільше шукають працівників

Війна в Україні значно вплинула на ринок праці. Багато людей залишились без зарплат або роботи, вони переїхали в інші регіони. Тепер українці починають шукати заробіток, і ринок праці потроху оживає.
Кого зараз шукають роботодавці, в яких регіонах України та що відбувається із зарплатами? Аналітики OLX дослідили ситуацію на ринку праці.
Кількість вакансій для продавців різко знизилась
"У березні працедавці змістили фокус уваги з працівників сфери торгівлі. Кількість вакансій для продавців знизилася з 10 тис. до 6,3 тис.", – йдеться у дослідженні.
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Попит зменшився не тільки на продавців, а і на кухарів та офіціантів. Водночас стабільний попит зберігається на:
- вантажників;
- охоронців;
- кур'єрів;
- нянь;
- швачок.
Найчастіше з початку воєнного стану в Україні шукали водіїв. Також попит збільшився на будівельників.
Що відбувається із заробітними платами
Загалом у багатьох компаній зменшилась спроможність виплачувати високі зарплати. Тому для більшості вакансій суми зарплат пішли донизу. Однак єдині, у кого зарплата за цей період збільшилась, – кур'єри.
Отже, за місяць зарплати для різних працівників змінились так:
- каменярам та мулярам у лютому пропонували 37 500 грн, у березні – 35 000 грн;
- пакувальникам та фасувальникам у лютому – 32 500 грн, у березні зарплата не змінилась;
- фасадникам у лютому – 35 000 грн, у березні – 32 500 грн;
- далекобійникам у лютому – 67 000 грн, у березні – 31 800 грн;
- штукатурам у лютому – 32 500 грн, у березні – 30 000 грн;
- плиточникам у лютому – 30 000 грн, у березні – 27 500 грн;
- водіям таксі та виконробам пропонували і в лютому, і в березні однаково – 25 000 грн;
- комбайнерам у лютому – 27 500 грн, у березні – 25 000 грн.
У яких регіонах України найбільше вакансій
Оскільки люди найчастіше виїжджають до західних областей, то і кількість вакансій там значно більша. Статистика така:
- в Закарпатській області 12 відгуків на одну вакансію;
- Чернівецькій – 9 відгуків;
- Хмельницькій та Вінницькій – по 8 відгуків.
Відповідно, найменша активність спостерігається у тих районах, де відбуваються бойові дії.
"Разом з тим мегаполіси, за виключенням Львова, зберігають лідерство за кількістю вакансій: Київська (15,2 тис.), Дніпропетровська (6,3 тис.), Одеська (5,6 тис.), Харківська області (3 тис.)", – зазначають у дослідженні.
Які нові причини для звільнення можуть з'явитися в Україні
Раніше ми розповідали, що українські народні депутати зареєстрували законопроєкт №7251, у якому пропонують змінити законодавство щодо трудових відносин. Зокрема, вони пропонують розширити перелік причин для звільнення працівників.
Перша з нових підстав – неможливість забезпечувати працівникові умови праці під час війни.
"У зв'язку з активними бойовими діями на території України та знищенням майна підприємств, установ, організацій, подальше ведення їх діяльності часто стає неможливим. Законопроєктом пропонується запровадження додаткової підстави для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура звільнення таких працівників", – йдеться у законопроєкті.
Друга підстава для звільнення, яку пропонують, – відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.
Третя причина – у зв'язку зі смертю фізичної особи-роботодавця або фізичної особи-працівника.
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