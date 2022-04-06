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"Кадровий голод" в Польщі: де катастрофічно не вистачає працівників

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 13:10
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Українські біженці без роботи в Польщі не залишиться точно, адже вакансій більш ніж достатньо
Польща пропонує чимало вакансій, де потрібні українці різних спеціальностей
Польща пропонує чимало вакансій, де потрібні українці різних спеціальностей / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільшим попитом в Польщі сьогодні користуються посади без кваліфікованих навичок або ж з можливістю швидкого здобуття кваліфікацій. Саме такого типу оголошень на сайтах пошуку роботи чимало.

Як повідомляє Vpolshchi.pl, ринок праці в сусідній країні наразі повністю переформатувався під претендентів з України.

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Так, наприклад, агентство Trenkwalder адаптувало очікування ринку та запровадило розділ на своєму сайті, який покликаний зібрати в одному місці всі пропозиції праці для українців, зокрема і без знання польської мови. Чимало агенств і на самих сайтах пошуку роботи зазначають "робота для українців".

Де не вистачає працівників

Загалом можна сказати, що шанси знайти хорошу роботу в українців доволі високі.

Зараз найбільшою популярністю користуються сектори IT та охорони здоров'я. Кваліфіковані IT-фахівці можуть розраховувати на досить хороші та конкурентні умови праці та винагороду:

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  • Web-аналітик у Варшаву (1400 євро, 44800 грн);
  • QA Engineer (2000-2500 євро, 64-80 тис. грн);
  • Software Developer (4000-6000 євро, 128-192 тис. грн).

Для медичних працівників (лікарі та медсестри), у зв'язку з гострим дефіцитом кадрів у Польщі, значно спростили умови працевлаштування та дозволили роботу протягом 5 років. Документи, які підтвердять їхню кваліфікацію, можна буде надати після завершення війни в Україні:

Соціальні мережі переповнені оголошеннями щодо вакантних посад для представників творчих професій: художників, дизайнерів, веб-дизайнерів та графіків, фотографів, пластиків та інших випускників художніх навчальних закладів України.

Досить широко представлені пропозиції для кандидатів із сектора дошкільної підготовки та догляду за дітьми, літніми людьми та нужденними у допомозі людьми. Водії далекобійники, водії транспортних засобів та перевізники можуть розраховувати на велику кількість пропозицій із добрими умовами праці.

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З чим можуть виникнути труднощі?

Труднощі можуть виникнути при спробі знайти роботу спеціалістам з галузей юриспруденції, бухгалтерам та фінансистам. Оскільки навички та досвід цих спеціальностей фокусуються на внутрішньодержавних законах та правилах.

Але пробувати варто, особливо якщо шукач готовий до навчання та часткового перепрофілювання.

Власна справа в Польщі

Важливою є можливість для українців продовження чи створення в Польщі власної справи. Уряд постійно працює над створенням сприятливих умов та широких можливостей підприємцям. Наразі українські бізнесмени мають можливість перенести свій бізнес до Польщі. В цьому їм допомагатиме Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH).

Воно підтримує підприємців у пошуку офісних і складських приміщень, а також у перенесенні виробничих ліній.

Спеціальний закон, ухвалений польським урядом, дозволить українцям отримувати номери PESEL (Загальна електронна система обліку населення) та віртуальні документи, що посвідчують особу, щоб вони могли ідентифікувати себе, користуватися послугами та працевлаштуватися.

Нагадаємо, що PESEL — це ваш ідентифікаційний номер в державній системі, де зберігаються основні дані.

Раніше ми розповідали всю правду про життя українців в Польщі: скільки коштує житло, харчування, транспорт тощо.

Також ми писали, де найвигідніше обміняти валюту в Польщі.

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