"План Маршалла" для України: як не потрапити у пастку Південної Кореї

Експерти кажуть, що допомогу Заходу після війни можуть спробувати "освоїти" наші чиновники

Вже зараз Захід думає над тим, як допомогти українській економіці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже зараз захід готує план економічної допомоги Україні після завершення війни з РФ. Одні експерти вже прозвали його аналогом "плану Маршалла", інші називають планом з інтеграції до ЄС. Як би там не було, але після війни західні країни мають допомогти відновити інфраструктуру країни.

"Сьогодні" поговорив з експертами про те, що зробити, щоб цю допомогу у нас не розікрали.

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Захід воліє відкупитися

Українці практично від початку війни з Росією просять країни НАТО закрити наше небо. Адже на землі ми маємо перевагу, але в повітрі літає дуже багато російського смертоносного заліза. Але західні країни не хочуть вступати у прямий конфлікт із путінською Росією.

Експерти кажуть, що запропонований план західними лідерами – фінансовий пакет допомоги Україні – це своєрідні відступні, які вони готові заплатити за неучасть у війні.

Західні політики мають зі своїми виборцями своєрідний громадський договір – ми не братимемо участі у війні в Україні, щоб не наражати на небезпеку Вас, наших громадян від непередбачуваного Путіна, але ми готові зараз допомогти Україні зброєю і потім фінансово з відновленням країни, — пояснює "Сьогодні" економіст Данило Монін. І фактично для громадян цих країн це розцінюється як плата за свою безпеку шляхом поточної руйнації України та не переходу військових дій на країни Європи. Відповідно, ймовірність отримання коштів на відновлення України зараз оцінюється вкрай високою, — додає він.

Експерт нагадує, що "план Маршалла" – це був план відновлення Західної Німеччини американцями після Другої світової війни на підконтрольних американцями територіях та включав великий обсяг фінансової допомоги, яку отримала країна на противагу Східній Німеччині, яка відійшла під протекторат СРСР. Схожий план було запропоновано задля відновлення Південної Кореї. При цьому невідомо, за яким сценарієм розвиватимуться події в Україні.

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Коли Україна шляхом великих руйнувань переможе армію Путіна – країни Заходу, звичайно ж, шукатимуть можливості заробити. І тут ситуація може розвиватися або за німецьким сценарієм, або за південно-корейським, — продовжує Данило Монін.

За його словами, після війни Південної та Північної Кореї у 50-х роках Корея розділилася на дві частини.

Американці підтримали демократичний уряд Південної Кореї. Але скільки б вони туди не заливали коштів – вся ця допомога просто успішно розкрадалася елітами Південної Кореї впродовж 8 років! І лише після перевороту в 1961 році до влади прийшов Пак Чжон Хі і саме ця людина створила Корейське економічне диво, яке стало можливим через різке зниження податків, економічну політику стимулювання експорту та опору на співпрацю з великим бізнесом, — пояснює Данило Монін.

Український шлях

При цьому в Україні також є ризик корупції при розподілі допомоги колективного Заходу.

Як показав досвід 2014-2022 року українські "демократи" теж вміють успішно освоювати та перерозподіляти економічну допомогу, залишаючи громадян у злиднях та затискаючи підприємництво. Ще до війни ми бачили виїзд за кордон мільйонів наших громадян. Тому в мене є значні побоювання, що якщо "план Маршалла" почне проводитись через українських бюрократів – а там досі перебувають ті ж самі "освоювачі" – то ми можемо потрапити до чергової пастки Південної Кореї, – каже Данило Монін.

Вони знову нам розповідатимуть про макроекономічну стабільність та кредити від міжнародних організацій.

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Так, я побоююся, що це буде не допомога, а кредити, які треба буде віддавати, збільшуючи витрати на обслуговування боргу. Тому всі наші еліти повинні зрозуміти – якщо ми хочемо довгострокового швидкого зростання економіки, і перше, що необхідно зробити – це провести радикальну Податкову Реформу, – каже Данило Монін.

Він пропонує показати свою організаційну здатність до швидкого відновлення країни через змагання місцевих громад та об’єднання громадян, які бажають на низовому рівні підняти економіку України.

А одержані ресурси від країн Заходу використати для закриття касових розривів. Довгостроковий розвиток Україні може дати виключно іноземний бізнес, який вкладеться в нашу країну приватним чином бачачи високий організаційний рівень наших ресурсів і формуватиме довгостроковий тренд зростання економіки під прикриттям кращої армії континенту, — каже економіст.

За його словами, завдання громадян – показати свою організаційну спроможність не лише на полі бою, а й на полі відновлення країни!

І тоді Слава Україні звучатиме не лише нашій армії, а всьому народові України, – резюмує Монін.

Раніше ми писали про те, якими способами західні країни нам допоможуть із відновленням після війни, а також розповідали, як правильно розпоряджатися грошима під час війни.