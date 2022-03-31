Обмен гривни на злотые в Польше – где самый выгодный курс

Эксперты не один раз предупреждали украинцев, что везти за границу наличную гривню – плохая затея. Все дело в том, что европейские обменники не хотят принимать нашу национальную валюту или делают это по очень невыгодному курсу.
Похожая ситуация сложилась и в Польше, поэтому "Сегодня" рассказывают, по какому курсу украинцам меняют гривню на злотые.
Найти обменники, которые принимают гривни, не так просто, в большинстве указан только курс, по которому вы можете купить гривню, а продать валюту не получится.
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Однако некоторые обменники все же осуществляют такой обмен и курс там отличается кардинально. Напомним, что официальный курс от НБУ составляет 6,98 грн за один злотый по состоянию на 31 марта.
В обменниках украинцам предлагают курс от 8 до 22 копеек за 1 грн, то есть злотый стоит от 8 до 22 грн. Чаще всего встречаются предложения за 13-14 грн.
Советуем вам совершать любые обмены валют подальше от центра и туристических мест, особенно в городах типа Варшавы и Кракова, поскольку там обменные пункты выставляют самый завышенный курс и не только в гривнях.
Выгодный курс в Польше предлагают обменники в торговых центрах и галереях. Кстати обменный пункт по польски называется "Kantor wymiany walut" или просто "Kantor" (кантоp).
Где еще можно обменять гривни
Менять по такому невыгодному курсу, да еще и с большим трудом никто не хочет. Поэтому польский национальный банк вместе с украинским решили помочь и беженцам, и самим полякам.
С 25 марта украинцы могут обменять до 10 тысяч грн в наличной форме на польские злотые по курсу, максимально приближенному к официальному в некоторых отделениях PKO Bank Polski.
PKO Bank Polski также заверил, что с украинцев не возьмут комиссию за эти манипуляции. Однако учтите, что принимать будут банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.
Список отделений, где можно выгодно поменять гривни на злотые:
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Снятие налички в Польше
Снять наличные в Польше не составляет проблем, поскольку в стране есть множество банкоматов, принимающих карточки украинских банков.
Вы также сможете снять злотые с гривневой карточки и конвертация произойдет по достаточно выгодному курсу.
Однако сделать это можно и без комиссии. На период войны в Украине сеть банкоматов Euronet сделала снятие наличных для украинцев абсолютно бесплатным – без комиссий.
"Сегодня" также писали, как украинские беженцы могут получить 500 злотых, и рассказывали всю правду о жизни в Польше.