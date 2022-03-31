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Курс евро и злотого резко развернулся – что происходит с гривней 31 марта

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 09:50
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Рассказываем, что происходит с курсом иностранных валют в Украине 31 марта
Курс валют в Украине резко изменился
Курс валют в Украине резко изменился / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на 31 марта.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта НБУ.

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Итак, в последний день марта курс польского злотого составляет 6,98 грн, что на 4 копейки больше, чем накануне.

Единая европейская валюта по официальному курсу стоит 32,59 грн, что также больше, чем 30 числа, но на целых 17 копеек.

Курс доллара в Украине остается замороженным состоянием на 24 февраля и составляет 29,25 грн/долл.

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Курс на черном рынке

Хотя в Украине запрещена продажа наличной валюты, некоторые граждане в погоне за долларом обращаются к услугам черный рынок.

Однако и там курс доллара не заоблачный, а торгуется в диапазоне 32-34 грн за доллар, что не очень отличается от зафиксированного НБУ

Такая незначительная, в отношении ситуации в стране, девальвация образовалась по нескольким причинам:

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  • банковская система имеет большой запас финансовой прочности;
  • у населения нет особой необходимости идти за долларом на черный рынок, поскольку тем, кто выехал за границу, удобнее пользоваться картой, а остальным вполне хватает официальной банковской системы;
  • НБУ сейчас имеет гораздо больше возможностей, чтобы перекрыть отток капитала за границу, чем имел в 2014 году.

Однако наши эксперты не рекомендуют обращаться к услугам нелегальных спекулянтов, поскольку они могут вас легко обмануть или продать доллар по крайне невыгодному курсу.

"Сегодня" также писали, почему низкий курс доллара в России только ухудшит жизнь ее граждан и рассказывали, какой курс доллара установили украинские банки.

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