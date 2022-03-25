Как снять наличку в Польше без комиссии – исключения для украинцев

Рассказываем, о каких уступках для украинцев договорился Национальный банк

Инструкция по снятию наличных без комиссии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы после выезда в Польшу столкнулись с проблемой обмена и снятия наличности. Во время войны всем хочется сэкономить и не платить лишних комиссий за снятие своих же денег.

"Сегодня" рассказывают, можно ли снять наличные в Польше без комиссии.

Реклама

К сожалению, все польские банки берут комиссию с иностранных карточек за снятие наличных, однако на время военного положения Национальный банк Украины смог договорится о некоторых поблажках.

В Польше действует система банкоматов сети Euronet, такую же имеет всем привычный ПриватБанк.

После начала боевых действий все банкоматы сети Euronet сделали снятие наличных для украинцев абсолютно бесплатным – без комиссий.

Реклама

Кроме Польши такие банкоматы есть в Венгрии, Словакии и Румынии, на них тоже распространяется это правило.

Однако учтите, что комиссию не должен снимать и ваш банк, которому принадлежит платежная карта. Большинство крупных финучреждений объявили об отмене этой комиссии на время военного положения, но не факт, что ваш банк тоже решил отказаться от этой прибыли.

Как лучше снимать деньги?

Есть еще несколько тонкостей, которые помогут избежать лишних трат. Например, если банкомат предлагает снять деньги в вашей валюте, то отклоните это предложение.

Реклама

Лучше выберете снятие в злотых, иначе банкоматы добавят наценку за обмен валют, который называется "динамическая конвертация валюты".

Если у вас карточка Visa или Mastercard, то проблем с поиском банкомата, который ее обслуживает не будет, поскольку эти международные платежные системы широко используются в Польше.

Обмен гривни в Польше

Несмотря на призыв не вывозить наличную гривну в Польшу украинцы регулярно сталкиваются с проблемой обмена ее на польские злотые.

Местные банкоматы просто не принимают гривни для обмена или делают это по очень невыгодному курсу.

Поэтому НБУ договорился с одним из крупнейших польских банков PKO Bank Polski. В его отделениях украинцы могут обменять до 10 тыс. грн за раз на польские злотые.

Учтите, что принимаются только купюры от 100 до 1000 грн.

"Сегодня" также писали, кому в Польше дали возможность работать без разрешения и рассказывали, какой в Украине курс злотого.