Курс евро и злотого продолжает падать – что происходит с гривней 25 марта

Рассказываем, какой курс иностранных валют рассчитал Национальный банк на 25 марта

Актуальный курс валют на 25 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины на пятницу, 25 марта, рассчитал новый курс евро и польского злотого, а доллар и дальше остается замороженным на отметке 29,25 грн.

Об этом свидетельствуют данные сайта Нацбанка.

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Следовательно, евро за сутки упало на две копейки до 32,12 грн, а польский злотый составляет 6,79 грн, что на 4 копейки меньше, чем накануне.

Напомним, что курс валют в Украине был закреплен на одной отметке сразу после начала полномасштабного вторжения РФ на нашу территорию. Однако 23 НБУ 23 марта вдруг сменил некоторые показатели и начал ежедневно рассчитывать новый курс. Доллара, как уже отмечалось выше, это не касается.

Новые правила в Польше

С сегодняшнего дня, с 25 марта, PKO Bank Polski будет предоставлять украинцам в Польше услугу обмена наличной гривны в национальную валюту.

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По данным пресс-службы, воспользоваться услугой смогут все совершеннолетние, однако один клиент может обменять до 10 тыс. грн за раз и принимают в банке только купюры от 100 до 1000 гривен.

Как обменять гривны?

На территории Польши работают 52 отделения банка, где можно конвертировать гривны в злотые, они расположены в Варшаве, Холме, Белостоке, Быдгоще, Гданьске, Кракове, Люблине, Лодзи и ряде других городов.

Для обмена с собой нужно иметь ID-карту или украинский загранпаспорт, выданный после 2016 года.

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Курс обмена будет соответствовать установленному Нацбанком Украины и дополнительную комиссию за операцию с вас не возьмут.

Заметьте, что финучреждение не принимает к обмену поврежденные банкноты – чрезмерно потертые, грязные, порванные, сшитые, влажные и т.п, работают отделения с понедельника по пятницу.

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