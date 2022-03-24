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Обмен валют в Польше – для украинцев ввели новые правила

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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24 марта, 18:19
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Национальные банки Украины и Польши договорились о сотрудничестве для поддержки беженцев
Беженцы из Украины смогут обменять гривны на злотые наличными
Беженцы из Украины смогут обменять гривны на злотые наличными / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

PKO Bank Polski с 25 марта будет предоставлять украинцам в Польше услугу обмена наличной гривни на национальную валюту.

Как сообщили в пресс-службе финучреждения, воспользоваться услугой за границей смогут все совершеннолетние граждане Украины.

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Один клиент может обменять до 10 тысяч гривен. Принимают только купюры от 100 до 1000 гривен. Для совершения сделки нужно подтвердить свою личность с помощью паспорта.

Как совершить обмен?

Получить злотые вместо гривен можно только в 52 отделениях банков на территории Польши. Они расположены в Варшаве, Холме, Белостоке, Быдгоще, Гданьске, Кракове, Люблине, Лодзи и ряде других городов. Более подробная информация по ссылке.

При себе нужно иметь ID-карту или загранпаспорт гражданина Украины, выданный после 2016 года. В указанных отделениях банка есть специальные места обслуживания, где можно произвести обмен наличных денег. Курс соответствует установленному Нацбанком Украины, а польское финучреждение не будет брать комиссий за операцию.

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Сразу всю сумму менять не обязательно. Это можно сделать за несколько операций, главное, чтобы общая цифра не превышала 10 тысяч гривен. Если человек перед этим откроет счет в PKO Bank Polski, деньги могут засчитать сразу на карту.

К обмену не принимают поврежденные банкноты – чрезмерно потертые, грязные, порванные, сшитые, влажные и т.д. Отделения банков работают с понедельника по пятницу, во время операции выдают документ на польском языке на его подтверждение. Остальные формы или документы заполнять не нужно.

Ситуация в Польше

По информации ООН, за границу с начала войны перебралось более 3,5 миллиона украинцев. Большинство из них приняли в Польше, где беженцам предоставляют разную поддержку и льготы.

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Следует отметить, что в этот период активизировались и мошенники, которые выманивают деньги у украинцев под предлогом аренды жилья, поиска работы или звонка из банковского учреждения. Как не попасть на крючок аферистов, редакция "Сегодня" писала здесь.

Для украинских граждан за границей сделали бесплатный проезд в эвакуационных поездах. Ряд стран также перевозит беженцев в общественном транспорте на безвозмездной основе.

Ранее мы рассказывали о ситуации с арендой жилья в Польше. А также о ценах на парковку собственного авто и аренду местного транспорта.

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