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Пора собирать вещи? Выселят ли украинских переселенцев из Польши

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25 марта, 13:33
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Рассказываем, хватит ли Польше ресурсов для содержания украинских переселенцев
Что будет с украинскими переселенцами в Польше
Что будет с украинскими переселенцами в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Самая популярная страна среди украинцев, вынужденных переезжать за границу с горячих точек – Польша. Туда уже переехали несколько миллионов человек, и для всех них нужны условия и определенные средства для содержания.

Польская власть ответила, хватит ли ресурсов, и будет ли она заставлять украинцев переезжать в другие страны ЕС.

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Наше правило – никаких переездов

Вице-премьер Польши Ярослав Качинский заявил, что никто никуда не будет переселять украинцев, в том числе в другие страны.

"У нас есть правило – никаких переездов. Если кто-то хочет остаться здесь, он остается, а если хочет уйти, он уходит. Мы никого не заставляем ничего делать", – говорится в заявлении Качинского.

Экономика Польши справится со всеми вызовами

Вице-премьер подчеркнул, что в Польше достаточно ресурсов, чтобы содержать и своих граждан, и переселенцев из других стран. Второе правило, по его словам, никогда не просить о помощи. И Польша, как он сказал, заслуживает экономической помощи, но сама просить ничего ни у кого не будет.

"Мы страна в абсолютно хорошем состоянии, более чем втрое богаче, чем в начале 90-х, и более чем втрое богаче Украины в расчете на душу населения", – заявил Качинский.

Сколько стоит аренда жилья в Польше

"Сегодня" раньше рассказывали, какие цены на жилье установили поляки в близких к границе с Украиной районах.

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В Подкарпатском воеводстве, которое граничит с украинской Львовской областью, предложений не так уж много, и все они имеют разную цену. Самая дешевая однокомнатная квартира стоит 650 злотых (4 477 грн) в месяц, плюс оплата коммунальных услуг.

Самую дорогую в этом воеводстве квартиру мы нашли в городе Жешув. Она трехкомнатная, построенная в 2020 году и стоит 2500 злотых (17 219 грн) в месяц. В других городах цены также зависят от ряда факторов.

Мы также писали, что Национальные банки Украины и Польши договорились о сотрудничестве для поддержки беженцев, и как в Польше мошенники выманивают деньги из украинцев.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
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