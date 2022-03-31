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Обмін гривні на злоті у Польщі – де найвигідніший курс

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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31 березня, 15:14
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Розповідаємо, де краще не міняти гривні у Польщі, щоб не залишитись без грошей
Що відбувається у польських обмінниках
Що відбувається у польських обмінниках / Фото: biznes.interia.pl, Getty Images, Колаж: Сьогодні

Експерти неодноразово попереджали українців, що везти за кордон готівкову гривню – погана ідея. Річ у тому, що європейські обмінники не хочуть приймати нашу національну валюту або роблять це дуже по невигідному курсу.

Схожа ситуація склалася і в Польщі, тож "Сьогодні" розповідають, за яким курсом українцям міняють гривню на злоті.

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Знайти обмінники, які приймають гривні, не так просто, здебільшого вказаний тільки курс, за яким ви можете купити гривню, а продати валюту не вдасться.

Проте деякі обмінники все ж таки здійснюють такий обмін і курс там відрізняється кардинально. Нагадаємо, що офіційний курс від НБУ становить 6,98 грн. за один злотий станом на 31 березня.

В обмінниках українцям пропонують курс від 8 до 22 копійок за 1 грн., тобто злотий коштує від 8 до 22 грн. Найчастіше зустрічаються пропозиції за 13–14 грн.

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Радимо вам здійснювати будь-які обміни валют подалі від центру та туристичних місць, особливо у містах типу Варшави та Кракова, оскільки там обмінні пункти виставляють найвищий курс і не лише у гривнях.

Вигідний курс у Польщі пропонують обмінники у торгових центрах та галереях. До речі, обмінний пункт польською називається "Kantor wymiany walut" або просто "Kantor" (кантор).

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Де ще можна обміняти гривні

Міняти за таким невигідним курсом, та ще й з такими складнощами ніхто не хоче. Тому польський національний банк разом з українським вирішили допомогти і біженцям, і самим полякам.

З 25 березня українці можуть обміняти до 10 тисяч грн у готівковій формі на польські злоті за курсом, максимально наближеним до офіційного в деяких відділеннях PKO Bank Polski.

PKO Bank Polski також запевнив, що з українців не візьмуть комісію за ці маніпуляції. Проте врахуйте, що прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 грн.

Список відділень, де можна вигідно поміняти гривні на злоті:

Lista Placowek Hrywna by ' on Scribd

Зняття готівки у Польщі

Зняти готівку в Польщі не становить проблем, оскільки в країні є безліч банкоматів, які приймають картки українських банків.

Ви також зможете зняти злоті з гривневою карткою і конвертація відбудеться за досить вигідним курсом.

Однак зробити це можна і без комісії. На період війни в Україні мережа банкоматів Euronet зробила зняття готівки для українців абсолютно безплатним – без комісій.

"Сьогодні" також писали, як українські біженці можуть отримати 500 злотих, та розповідали всю правду про життя у Польщі.

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