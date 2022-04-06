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"Кадровый голод" в Польше: где катастрофически не хватает работников

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 13:10
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Украинские беженцы без работы в Польше не останутся точно, ведь вакансий более чем достаточно
Польша предлагает немало вакансий, где нужны украинцы разных специальностей
Польша предлагает немало вакансий, где нужны украинцы разных специальностей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Наибольшим спросом в Польше сегодня пользуются должности без квалифицированных навыков или с возможностью быстрого получения квалификаций. Именно такого типа объявлений на сайтах поиска работы немало.

Как сообщает Vpolshchi.pl, рынок труда в соседней стране сейчас полностью переформатировался под претендентов из Украины.

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Так, например, агентство Trenkwalder адаптировало ожидания рынка и ввело раздел на своем сайте, который призван собрать в одном месте все предложения труда для украинцев, в том числе без знания польского языка. Многие агентства и на самих сайтах поиска работы отмечают "работа для украинцев".

Где нехватает работников

В общем, можно сказать, что шансы найти хорошую работу у украинцев достаточно высокие.

Сейчас наибольшей популярностью пользуются секторы IT и здравоохранения. Квалифицированные IT-специалисты могут рассчитывать на достаточно хорошие и конкурентные условия труда и вознаграждение:

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Для медицинских работников (врачи и медсестры), в связи с острым дефицитом кадров в Польше, значительно упростили условия трудоустройства и разрешили работу в течение 5 лет. Документы, которые подтвердят их квалификацию, можно будет предоставить по завершении войны в Украине:

Социальные сети переполнены объявлениями о вакантных должностях для представителей творческих профессий: художников, дизайнеров, веб-дизайнеров и графиков, фотографов, пластиков и других выпускников художественных учебных заведений Украины.

Достаточно широко представлены предложения для кандидатов из сектора дошкольной подготовки и ухода за детьми, пожилыми и нуждающимися в помощи людьми. Водители дальнобойщики, водители транспортных средств и перевозчики могут также рассчитывать на множество предложений с хорошими условиями труда.

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С чем могут возникнуть трудности?

Трудности могут возникнуть при попытке найти работу специалистам по отраслям юриспруденции, бухгалтерам и финансистам. Поскольку навыки и опыт этих специальностей фокусируются на внутригосударственных законах и правилах.

Но пробовать следует, особенно если искатель готов к учебе и частичному перепрофилированию.

Собственное дело в Польше

Важна возможность для украинцев продолжения или создания в Польше собственного дела. Правительство постоянно работает над созданием благоприятных условий и широких возможностей для предпринимателей. Сейчас украинские бизнесмены могут перенести свой бизнес в Польшу. В этом будет помогать Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH).

Оно поддерживает предпринимателей в поиске офисных и складских помещений, а также в переносе производственных линий.

Специальный закон, принятый польским правительством, позволит украинцам получать номера PESEL (Общая электронная система учета населения) и виртуальные документы, удостоверяющие личность, чтобы они могли идентифицировать себя, пользоваться услугами и трудоустроиться.

Напомним, что PESEL – это ваш идентификационный номер в государственоой системе, где хранятся главные данные.

Раньше мы рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.

Также мы писали, где выгоднее всего обменять валюту в Польше.

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