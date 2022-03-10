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"План Маршалла" для Украины: как не попасть в ловушку Южной Кореи

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 20:11
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Эксперты говорят, что помощь Запада после войны могут попытаться "освоить" наши чиновники
Уже сейчас Запад думает над тем, как помочь украинской экономике
Уже сейчас Запад думает над тем, как помочь украинской экономике / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже сейчас запад готовит план экономической помощи Украине после того, как война с РФ будет завершена. Одни эксперты уже прозвали его аналогом "плана Маршалла", другие называют планом по интеграции в ЕС. Как бы там ни было, но после войны западные страны должны помочь восстановить инфраструктуру страны.

"Сегодня" поговорил с экспертами о том, что сделать, чтобы эту помощь у нас не разворовали.

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Запад предпочитает откупиться

Украинцы практически с самого начала войны с Россией просят страны НАТО закрыть наше небо. Ведь, на земле мы имеем преимущество, но в воздухе летает слишком много российского смертоносного железа. Но западные страны не хотят вступать в прямой конфликт с путинской Россией.

Эксперты говорят, что предложенный западными лидерами финансовый пакет помощи Украине – это своеобразные отступные, которые они готовы заплатить за неучастие в войне.

Западные политики имеют со своими избирателями своеобразный общественный договор – мы не будем участвовать в войне в Украине, чтобы не подвергать опасности Вас, наших граждан от непредсказуемого Путина, но мы готовы сейчас помочь Украине оружием и потом финансово с восстановлением страны, — поясняет "Сегодня" экономист Даниил Монин.

И фактически для граждан этих стран это расценивается как плата за свою безопасность путем текущего разрушения Украины и не перехода военных действий на страны Европы. Соответственно вероятность получения средств на восстановление Украины сейчас оценивается крайне высокой, — добавляет он.

Эксперт напоминает, что "план Маршалла" – это был план восстановления Западной Германии американцами после второй мировой войны на подконтрольных американцами территориях и включал большой объем финансовой помощи, которую получила страна в противовес Восточной Германии, которая отошла под протекторат СССР. Похожий план был предложен для восстановления Южной Кореи. При этом неизвестно, по какому сценарию будут развиваться события в Украине.

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Когда Украина путем больших разрушений победит армию Путина – страны Запада будут, конечно же, искать возможности заработать. И здесь ситуация может развиваться либо по немецкому сценарию, либо по южно-корейскому, – продолжает Даниил Монин.

По его словам, после войны Южной и Северной Кореи в 50-х годах, Корея разделилась на две части.

Американцы поддержали демократическое правительство Южной Кореи. Но сколько они туда не заливали средств – вся эта помощь просто успешно разворовывалась элитами Южной Кореи в течение долгих 8 лет! И только после переворота в 1961 году к власти пришел Пак Чжон Хи и именно этот человек сотворил Корейское экономическое чудо, которое стало возможным в связи с резким снижением налогов, экономической политикой стимулирования экспорта и опорой на сотрудничество с крупным бизнесом, – поясняет Даниил Монин.

Украинский путь

При этом в Украине также есть риски коррупции при распределении помощи коллективного Запада.

Как показал опыт 2014-2022 года украинские "демократы" тоже умеют успешно осваивать и перераспределять экономическую помощь, оставляя граждан в нищете и зажимая предпринимательство. Еще до войны мы видели выезд заграницу миллионов наших граждан. Поэтому у меня есть веские опасения, что если "план Маршалла" начнет проводиться через украинских бюрократов – а там до сих пор находятся те же "осваиватели" – то мы можем попасть в очередную ловушку Южной Кореи, – говорит Даниил Монин.

Они снова будут нам рассказывать про макроэкономическую стабильность и кредиты от международных организаций.

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Да, я опасаюсь, что это будет не помощь, а кредиты, которые нужно будет отдавать, увеличивая расходы по обслуживанию долга. Поэтому все наши элиты должны понять – если мы хотим долгосрочного быстрого роста экономики, то первое что необходимо сделать – это провести радикальную Налоговую Реформу, – говорит Даниил Монин.

Он предлагает показать свою организационную способность к быстрому восстановлению страны через соревнование местных общин и объедения граждан, желающих на низовом уровне поднять экономику Украины.

А полученные ресурсы от стран Запада использовать для закрытия кассовых разрывов. Долгосрочное развитие Украине способен дать исключительно иностранный бизнес, который вложится в нашу страну частным образом, видя, высокий организационный уровень наших ресурсов и будет формировать долгосрочный тренд роста экономики под прикрытием лучшей армии континента, – говорит экономист.

По его словам, задача граждан – показать свою организационную способность не только на поле битвы, но и на поле восстановления страны!

И тогда Слава Украине будет звучать не только нашей армии, а всему народу Украины, – резюмирует Монин.

Ранее мы писали о том, какими способами западные страны нам помогут с восстановлением после войны, а также рассказывали, как правильно распоряжаться деньгами во время войны.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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