"План Маршалла" для Украины: как не попасть в ловушку Южной Кореи

Эксперты говорят, что помощь Запада после войны могут попытаться "освоить" наши чиновники

Уже сейчас Запад думает над тем, как помочь украинской экономике / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже сейчас запад готовит план экономической помощи Украине после того, как война с РФ будет завершена. Одни эксперты уже прозвали его аналогом "плана Маршалла", другие называют планом по интеграции в ЕС. Как бы там ни было, но после войны западные страны должны помочь восстановить инфраструктуру страны.

"Сегодня" поговорил с экспертами о том, что сделать, чтобы эту помощь у нас не разворовали.

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Запад предпочитает откупиться

Украинцы практически с самого начала войны с Россией просят страны НАТО закрыть наше небо. Ведь, на земле мы имеем преимущество, но в воздухе летает слишком много российского смертоносного железа. Но западные страны не хотят вступать в прямой конфликт с путинской Россией.

Эксперты говорят, что предложенный западными лидерами финансовый пакет помощи Украине – это своеобразные отступные, которые они готовы заплатить за неучастие в войне.

Западные политики имеют со своими избирателями своеобразный общественный договор – мы не будем участвовать в войне в Украине, чтобы не подвергать опасности Вас, наших граждан от непредсказуемого Путина, но мы готовы сейчас помочь Украине оружием и потом финансово с восстановлением страны, — поясняет "Сегодня" экономист Даниил Монин.

И фактически для граждан этих стран это расценивается как плата за свою безопасность путем текущего разрушения Украины и не перехода военных действий на страны Европы. Соответственно вероятность получения средств на восстановление Украины сейчас оценивается крайне высокой, — добавляет он.

Эксперт напоминает, что "план Маршалла" – это был план восстановления Западной Германии американцами после второй мировой войны на подконтрольных американцами территориях и включал большой объем финансовой помощи, которую получила страна в противовес Восточной Германии, которая отошла под протекторат СССР. Похожий план был предложен для восстановления Южной Кореи. При этом неизвестно, по какому сценарию будут развиваться события в Украине.

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Когда Украина путем больших разрушений победит армию Путина – страны Запада будут, конечно же, искать возможности заработать. И здесь ситуация может развиваться либо по немецкому сценарию, либо по южно-корейскому, – продолжает Даниил Монин.

По его словам, после войны Южной и Северной Кореи в 50-х годах, Корея разделилась на две части.

Американцы поддержали демократическое правительство Южной Кореи. Но сколько они туда не заливали средств – вся эта помощь просто успешно разворовывалась элитами Южной Кореи в течение долгих 8 лет! И только после переворота в 1961 году к власти пришел Пак Чжон Хи и именно этот человек сотворил Корейское экономическое чудо, которое стало возможным в связи с резким снижением налогов, экономической политикой стимулирования экспорта и опорой на сотрудничество с крупным бизнесом, – поясняет Даниил Монин.

Украинский путь

При этом в Украине также есть риски коррупции при распределении помощи коллективного Запада.

Как показал опыт 2014-2022 года украинские "демократы" тоже умеют успешно осваивать и перераспределять экономическую помощь, оставляя граждан в нищете и зажимая предпринимательство. Еще до войны мы видели выезд заграницу миллионов наших граждан. Поэтому у меня есть веские опасения, что если "план Маршалла" начнет проводиться через украинских бюрократов – а там до сих пор находятся те же "осваиватели" – то мы можем попасть в очередную ловушку Южной Кореи, – говорит Даниил Монин.

Они снова будут нам рассказывать про макроэкономическую стабильность и кредиты от международных организаций.

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Да, я опасаюсь, что это будет не помощь, а кредиты, которые нужно будет отдавать, увеличивая расходы по обслуживанию долга. Поэтому все наши элиты должны понять – если мы хотим долгосрочного быстрого роста экономики, то первое что необходимо сделать – это провести радикальную Налоговую Реформу, – говорит Даниил Монин.

Он предлагает показать свою организационную способность к быстрому восстановлению страны через соревнование местных общин и объедения граждан, желающих на низовом уровне поднять экономику Украины.

А полученные ресурсы от стран Запада использовать для закрытия кассовых разрывов. Долгосрочное развитие Украине способен дать исключительно иностранный бизнес, который вложится в нашу страну частным образом, видя, высокий организационный уровень наших ресурсов и будет формировать долгосрочный тренд роста экономики под прикрытием лучшей армии континента, – говорит экономист.

По его словам, задача граждан – показать свою организационную способность не только на поле битвы, но и на поле восстановления страны!

И тогда Слава Украине будет звучать не только нашей армии, а всему народу Украины, – резюмирует Монин.

Ранее мы писали о том, какими способами западные страны нам помогут с восстановлением после войны, а также рассказывали, как правильно распоряжаться деньгами во время войны.