Деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни: які документи потрібні

Розповідаємо, з якими документами чоловіки призовного віку можуть виїхати з України під час дії воєнного стану

На кордоні деяких чоловіків з України можуть пропустити лише з певними документами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Проте є винятки, і деякі з них все ж можуть покинути країну.

Хто саме з чоловіків може виїхати, та які документи для цього потрібні, розповіли в Міністерстві соціальної політики України.

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Перелік документів, які є підставою для перетинання державного кордону

Отже, перетнути кордон можуть чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Щоб це зробити, їм потрібні такі документи:

свідоцтва про народження дітей;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей (або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком, або ж договір між батьками, що визначає місце проживання дітей з батьком);

посвідчення батьків багатодітної сім'ї.

Також таке право мають чоловіки, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років. У цьому випадку також потрібні свідоцтва про народження дітей, а також свідоцтво про смерть матері дитини, чи рішення суду про позбавлення її батьківських прав, визнання її безвісно відсутньою, чи рішення суду або органу опіки про визначення місця проживання дитини з батьком.

Для опікуна, піклувальника, прийомного батька чи батька-вихователя, на утриманні якого перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років для перетину кордону також потрібні свідоцтва про народження дітей та письмове погодження органу опіки чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

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Додатково для цих чоловіків потрібно мати ще декілька паперів, які відрізняються залежно від того, чи є вони прийомними батьками, чи опікунами, чи вихователями. Перелік цих паперів можна переглянути за посиланням.

Перетнути кордон може і батько, опікун, піклувальник, прийомний батько, батько-вихователь, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років. Варто пам'ятати, що дитина з інвалідністю може перетинати кордон у супроводі обох батьків. Для цього їм потрібні:

свідоцтво про народження дитини;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено категорію "дитина з інвалідністю" (або ж довідка для отримання соцдопомоги дітям з інвалідністю, індивідуальна програма реабілітації дитини чи медвисновок про дитину з інвалідністю);

рішення про встановлення опіки чи піклування;

письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

Перетнути кордон може і чоловік, на утриманні якого є повнолітня дитина з інвалідністю. В такому випадку потрібне свідоцтво про народження дитини та посвідчення, що підтверджує відповідний статус.

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Схожі документи потрібні для батька (усиновлювача), опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя, який виховує дитину, яка має певні захворювання, однак не має інвалідності. Перевірити їх можна у цьому документі.

Хто ще з чоловіків може перетнути кордон

Чоловіки, які мають інвалідність, можуть виїхати з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за

формою No 157-1/о, або ж пенсійним посвідченням, чи довідкою про отримання пільг, чи посвідченням, що підтверджує відповідний статус.

Виїхати також можуть:

чоловіки, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також своїми батьками або батьками дружини, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного стороннього догляду;

які мають дружину із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків або батьків дружини із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, II групи або за особою, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, якщо немає інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

працівники закладів (будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг), що здійснюють постійний догляд.

Детально про те, які документи для виїзду потрібні чоловікам з цих груп, можна почитати у документі від Мінсоцполітики. У ньому ж можна переглянути зразки цих паперів.

Грошова допомога по безробіттю під час війни в Україні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали статус безробітного і призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.

Розмір допомоги визначають залежно від страхового стажу та заробітної плати, яку людина отримувала раніше. Якщо таких даних немає, то суму визначають на основі довідок про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), яку людині видав роботодавець, військовий комісаріат, де людина перебувала на обліку, чи військова частина, де людина проходила службу.

Таку допомогу виплачують не рідше ніж двічі на місяць. Також можливий варіант 1 виплати на місяць, якщо на це згоден безробітній.

Хто має право на отримання статусу безробітного, та як подати заявку, читайте в матеріалі.

Ми також писали, які квартири держава даватиме переселенцям, та які документи потрібні для отримання компенсації за втрачене житло.