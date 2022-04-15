Невысокие зарплаты и тяжелый труд? Что ждет мужчин после войны

Рассказываем, что украинские мужчины будут делать во время послевоенного восстановления

Что будут делать мужчины после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока идет война, бизнес теряет ресурсы, украинцы остаются без зарплаты и работы, а на рынке труда происходят изменения. Однако уже сейчас есть прогнозы, какая работа будет в Украине после войны, и к чему будут привлекать мужчин.

"Сегодня" рассказывает, где в будущем будут работать мужчины и сколько будут зарабатывать.

Реклама

Мужчин призывного возраста будут бронировать

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что украинские города, пострадавшие от боевых действий, можно восстановить через два года. Этот план можно реализовать при наличии соответствующего финансирования, проектных команд и отсутствии бюрократии.

Для этого вероятно мужчин призывного возраста, которых необходимо будет привлечь к строительству, будут бронировать, как это произошло с водителями грузовиков.

"Я думаю, что точно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей", – объяснил министр.

То есть это значит, что мужчины будут заниматься исключительно теми задачами, для которых забронированы, и ни чем другим. Также они не будут подлежать мобилизации.

Реклама

Ожидается, что сначала придется восстанавливать транспортное сообщение и ремонтировать здания. Затем последует восстановление полностью разрушенного жилья.

Где еще будет работа после войны

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал "Сегодня", что после войны точно востребованными будут инженерно-технические специалисты. Также актуальны будут профессии в аграрной сфере.

"Работа будет в проектных, инженерных компаниях, потому что всю инфраструктуру нужно сначала спроектировать, разработать технологические схемы. Потом это все надо построить. То есть нужны водители, строители, сварщики, электрики, слесари, специалисты систем отопления, кондиционирования, водоснабжения, водоотведения и т.д.", – рассказал эксперт.

Будут искать также специалистов аграрной сферы, комбайнеров, водителей и в целом людей для рабочих специальностей перерабатывающих предприятий.

Реклама

Стоит ли ожидать высоких зарплат?

Уже сейчас большинство компаний предлагают работу с меньшей зарплатой, чем было до войны. Единственные, у кого зарплата за этот период увеличилась, – курьеры. Посмотреть, как за месяц изменились зарплаты у разных специалистов, можно в этом материале. А вот что будет после войны?

"Все будет зависеть от сроков завершения войны и начала восстановления экономики. Например, если война закончится в ближайшее время, в течение нескольких месяцев, это один сценарий. Если она будет носить затяжной характер, это совсем другой сценарий. В зависимости от этих сценариев будет кардинально отличаться ситуация с заработными платами", – объяснил Кущ.

Соответственно сценарии могут быть следующие. Первый – война в Украине завершается быстро, что сделает 2022 год годом экономического падения, величайшего в нашей истории. После него нас ждет скорое восстановление, и, как утверждает эксперт, 2023 год может стать годом наибольшего экономического роста в нашей истории.

В таких условиях много денег будет вкладываться в инфраструктурное восстановление. И все украинцы, не выехавшие за границу, начнут работать, и их заработная плата может быть высокой.

Второй сценарий – война продлится долго, перспективы быстрого экономического роста исчезнут. А, соответственно, уровень зарплат будет достаточно низким.

В то же время, Кущ отметил, что есть еще один фактор, который может сыграть роль в обоих вариантах развития событий.

Это возможность рецессии (падения экономики) в Европейском Союзе и в еврозоне. Это может быть, если, например, падение возникнет на фоне высокой инфляции, что может привести к сокращению бизнес активности и рабочих мест. И тогда украинские мигранты, которые работают, например, в Польше могут потерять работу, и им придется возвращаться. Это может быть тоже фактор, который будет менять динамику заработных плат", – объяснил эксперт.

С какими документами мужчины призывного возраста могут уехать из Украины во время действия военного положения

Ранее мы рассказывали, что во время военного положения в Украине мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. Однако есть исключения, и некоторые из них могут покинуть страну.

Кто именно и с какими документами может пересечь границу, подробно читайте в нашем разборе.

Читайте также, где в Польше катастрофически не хватает работников, и кому станет легче устроиться на работу по специальности в Европе.