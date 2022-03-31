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Украинским семьям начали выплачивать пособие – кого касается и как подать заявку

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 10:10
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Рассказываем, какие семьи могут получить денежную помощь от государства во время войны в Украине
Финансовая помощь во время войны предоставляется определенным категориям населения
Финансовая помощь во время войны предоставляется определенным категориям населения / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Последний день, когда можно подать заявку на получение 6 500 грн от государства в рамках "єПідтримки", есть 31 марта. Однако помощь украинцам во время войны не завершается, и власть предлагает разные льготы и выплаты для разных категорий населения.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, ведомство совместно с ЮНИСЕФ ввело программу денежной помощи уязвимым семьям с детьми. "Сегодня" рассказывает, для кого предусмотрены выплаты, и как их получить.

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Денежная поддержка предоставляется семьям с детьми, пострадавшими из-за войны

Следовательно, помогать будут тем семьям, у которых есть финансовые проблемы. В частности это касается семей, принадлежащих к следующим категориям:

  • семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;
  • семьи с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Какая сумма выплат

Для каждого члена семьи в месяц предусмотрено 2 220 грн. Но выплаты будут производиться не более чем для пяти человек.

Также людям будут выплачивать деньги раз в три месяца – то есть сумму за эти три месяца будут передавать одним платежом.

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Если в семье, например, четыре человека, то сумма за три месяца будет 26 640 грн.

Также в Минсоцполитики подчеркнули, что остальные денежные пособия, которые семьи могут получать от государства, не отменяются.

"Эта выплата будет производиться определенным категориям дополнительно к выплатам, которые производятся по государственным программам, в частности дополнительно к выплате внутриперемещенным лицам на проживание", – говорится в сообщении.

Как подать заявку

Чтобы это сделать, нужно перейти на сайт register.unicef.org. Там нужно заполнить анкету, указав информацию обо всех членах семьи и банковском счете, на который будет производиться выплата.

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Также для выяснения дополнительных вопросов можно обратиться по номеру 0 800 600 017. Звонки бесплатные, горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 22:00.

После того, как человек подал заявку, ему придет SMS об участии в программе, а денежный перевод должен поступить в течение 4 недель.

Сейчас государство рассматривает возможность расширить эту программу, чтобы оказывать помощь более широкой категории семей в Украине.

Как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество

Раньше "Сегодня" писали, что подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:

  • частный дом (усадебный, дачный или садовый);
  • квартира;
  • другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

А чтобы подать заявку, нужно:

  • зайти в "Дію", нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";
  • заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Мы также рассказывали, что государство разрабатывает еще один вариант – предоставление жилой площади. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Сегодня" писали о том, как украинцам бесплатно открыть счет в ЕС, и как получить компенсацию за коммуналку для тех, кто принимает переселенцев.

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