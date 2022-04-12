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Денежная помощь по безработице во время войны: кто и сколько может получить

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 10:37
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Рассказываем, как подать заявку на пособие по безработице и на какие суммы можно рассчитывать
Безработные могут получать ежемесячное пособие
Безработные могут получать ежемесячное пособие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине значительное количество людей потеряло рабочие места, часть или полные зарплаты. Актуальным стал вопрос безработицы и социальных гарантий для людей.

"Сегодня" рассказывают, кто во время военного положения в Украине может считаться безработным, и какие выплаты этим людям предусмотрены.

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Подать заявку на получение статуса безработного можно онлайн

Считаться безработными могут люди от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка и готовы и способны работать. В постановлении Кабмина от 19 марта говорится о том, что подать заявку на получение такого статуса можно как в центрах занятости, так и онлайн через "Дію".

Подать заявку в электронной форме могут люди, которые:

  • прошли электронную идентификацию и аутентификацию;
  • являются гражданами Украины;
  • имеют паспорт гражданина Украины и/или паспорт гражданина Украины для выезда за границу и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Чтобы подать заявку на получение статуса безработного и назначения выплат через "Дію", нужно сделать следующее:

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  • авторизироваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи;
  • заполнить заявку;
  • подать ее в удобный вам центр занятости;
  • ввести номер социального счета и выбрать периодичность получения выплат (если нет социального счета, упустить этот этап. Но в течение 10 рабочих дней после назначения выплат откройте социальный счет и отправьте его реквизиты на электронную почту центру занятости, где подали заявление);
  • загрузить необходимые документы;
  • проверить данные и подписать их электронной подписью.

Кому и какие суммы назначаются

Как объясняют в Украинском Гельсинском союзе по правам человека, пособие по безработице предоставляется гражданам Украины, которые получили статус безработного и назначаются центрами занятости с восьмого дня после регистрации безработного по его личному заявлению.

Размер помощи определяют в зависимости от страхового стажа и заработной платы, которую человек получал раньше. Если таких данных нет, то сумму определяют на основе справок о заработной плате (денежное обеспечение, вознаграждение по гражданско-правовому договору), которую человеку выдал работодатель, военный комиссариат, где человек стоял на учете, или воинская часть, где человек проходил службу.

Такую помощь выплачивают не реже 2 раз в месяц. Также возможен вариант 1 выплаты в месяц, если на это согласен безработный.

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В то же время пособие по безработице не предоставляется лицам, не имеющим страховой стаж. Это правило не касается только:

  • молодежи, которая окончила или прекратила обучение в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, уволилась из срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и требующей содействия в трудоустройстве на первое рабочее место в случае регистрации в установленном порядка соответствующих лиц как безработных;
  • взятых на учет внутренне перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного. До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате (доходе), страховом стаже пособие по безработице таким лицам назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы.

Если из-за военных действий центры занятости не могут обеспечить финансирование, то средства будут перечисляться Ощадбанком на счета безработных.

Где и сколько денег можно заработать дистанционно

Ранее "Сегодня" рассказывали, что на 8 апреля только на сайте Work.ua было размещено около 2 200 вакансий с дистанционной работой. Большинство из них предлагает работу в Украине, однако около 200 вариантов касаются работы за рубежом.

В начале апреля средняя зарплата на все эти вакансии для дистанционной работы как в Украине, так и за границей составляла 27 000 грн.

Если у вас нет опыта работы, то плату вам предлагают меньшую. По данным в начале апреля средняя зарплата для таких кандидатов достигла 21 000 грн.

Мы также писали, что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения, и какие семьи могут получить денежную помощь от государства во время войны в Украине.

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