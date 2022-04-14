Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Деньги или квартира: компенсацию за разрушенное жилье будут получать двумя способами

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 апреля, 13:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие механизмы будут разработаны для определения размера компенсаций разрушенное жилье
Как будут определять размер компенсации за жилье
Как будут определять размер компенсации за жилье / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Определять, какую компенсацию люди получат за полностью разрушенное жилье в Украине будут специальные комиссии при органах местного самоуправления.

Об этом рассказала лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Интерфакс-Украина".

Реклама

По ее словам, ущерб, который нанесен помещениям в которых теперь требуется ремонт, будут подсчитывать обычные лицензированные оценщики имущества.

Именно от их оценок зависит то, какое жилье пострадавшие получат взамен или сколько денег им выплатят в виде компенсации.

Шуляк заявила, что методики для этого заработает Кабинет министров совместно с Фондом госимущества.

Реклама

Они будут отличатся в зависимости от того, подлежит ли дом восстановлению и ремонту или нет.

"Когда речь идет о компенсации в виде нового жилья, то на уровне Кабинета министров должна быть разработана методика, по которой будет считаться стоимость квадратного метра жилья в определенной местности и исходя из площади разрушенного жилья будет считаться сумма компенсации", – объяснила Шуляк.

Если говорить о домах, которые можно отремонтировать, в игру вступают оценщики, по отчетам которых и будет определятся компенсация.

Реклама

Шуляк также уточнила, что те, кто подал заявки о разрушенном жилье в приложении "Дія", имеют право получить компенсацию в виде квадратных метров, а не денежных средств.

А во время Всеукраинского телемарафона политик рассказала еще одну интересную деталь: люди смогут выбирать квартиру для жизни в другом городе.

"Рассчитываем, что будет такая возможность, когда человек будет сам выбирать. Например, у него разрушена квартира в городе Харькове, он сможет выбрать другой город. И наоборот – если разрушена квартира в другом городе, она сможет выбирать квартиру в Харькове".

Как будут строить жилье после войны

Ранее Шуляк рассказала, что по окончанию боевых действий в Украине кардинально изменится подход к строительству нового жилья.

Гораздо большее внимание уделят безопасности, а все проекты будут переделаны. В новых домах появятся обязательные бомбоубежища, как в Израиле.

Именно Израиль Украина рассматривает как пример для дальнейшего восстановления инфраструктуры.

"Сегодня" также писали, что в Украине будут бронировать мужчин для восстановления страны и рассказывали, какие квартиры получат переселенцы от государства.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
39,41
-
-
33,68
37,52
-
-
33,74
37,57
-
-
-
39,25
-
-
33,73
37,56
-
-
33,75
37,57
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять