"Новій пошті" можуть скасувати штраф і перша інклюзивна електричка – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

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Держспоживслужба може скасувати штраф, який наклала на "Нову пошту" через порушення в Харкові та Чугуєві. А "Укрзалізниця" запустила першу в Україні електричку для людей з обмеженими можливостями.
Штраф для "Нової пошти" можуть скасувати
У справі штрафу для "Нової пошти", який Держспоживслужба наклала на поштового оператора відкрили два дисциплінарні провадження. А спеціальні окремі комісії проводять розслідування. Комісія, яка працює в Харкові вже оприлюднила свої попередні висновки, а комісія, яка розслідує перевірки в Чугуєві, все ще з'ясовує всі обставини. Вона планує завершити розслідування до 15 липня.
Крім того, Держспоживслужба направить до виконавчої служби лист про призупинення виконання рішення. Це потрібно зробити для того, щоб з "Нової пошти" не було автоматично стягнуто штраф поки триває розгляд справи.
Держпродспоживслужба і Міністерство економіки вже повідомили, що штраф для "Нової пошти" порушує принцип пропорційності порушення і покарання. Глава Держспоживслужби Владислава Магалецька запевнила, що гігантського штрафу для "Нової пошти" не буде і визнала, що винуватцями події, швидше за все, стали місцеві виконавці.
А тим часом "Нова пошта" визнала пошкодження посилки. Виявилося що у посилці, через яку і почалися перевірки в Харківській області, був акваріум. Посилка, дійсно, була пошкоджена, а процес розгляду скарги клієнта затягнувся.
Імпорт газу в Україну виріс в 11 разів
В червні імпорт газу в Україну збільшився в 11 разів у порівнянні з травнем – до 90,25 млн кубометрів. Весь цей газ був імпортований з Угорщини з використанням віртуального реверсу. В цілому за півроку Україна імпортувала 651,46 млн куб. м газу. З них в режимі митного складу для зберігання в підземних сховищах – 97,09 куб. м. Тобто далеко не всі імпортоване в Україну паливо використовується для внутрішніх потреб.
В Україні висока інфляція, але Держстат впевнений, що продукти дешевшають
Споживча інфляція в Україні в червні 2021 року в річному вираженні, у порівнянні з червнем 2020 року, залишилася на рівні 9,5%. Така ж річна інфляція була зафіксована в травні-2021. З початку року споживчі ціни зросли на 4,1%.
У місячному вирахуванні, в порівнянні з травнем-2021, ціни виросли на 0,2%. При цьому в Держстаті запевняють, що подорожчання в середньому не торкнулося продуктів харчування.
Грошей МВФ доведеться почекати
Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) ще не уклали Staff level agreement – угода, необхідна для запуску процесу виділення чергового грошового траншу. Незважаючи на помітний прогрес у прийнятті законів, передбачених вже минаючою програмою stand-by, залишилися питання, які все ще потребують вирішення. За ним досягли компромісу, але конкретики поки немає. На даному етапі міністр фінансів Сергій Марченко завершив переговори.
Перша в країні інклюзивна електричка
"Укрзалізниця" запустила перший в Україні інклюзивний приміський поїзд, який пристосований для подорожей людей з інвалідністю. Вагони електропоїзда обладнані місцями для людей на інвалідних візках, пандусами, кнопками виклику поїзної бригади, а всі покажчики нанесені шрифтом Брайля.
А в найближчому майбутньому "Укрзалізниця" планує придбати ще 37 пасажирських вагонів для перевезення людей в інвалідних візках. На них виділили гроші з держбюджету.