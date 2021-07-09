"Новій пошті" можуть скасувати штраф і перша інклюзивна електричка – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні висока інфляція, а в Держстаті впевнені, що продукти харчування дешевшають для українців та імпорт газу в Україну виріс в 11 разів

Фото: колаж "Сьогодні"

Держспоживслужба може скасувати штраф, який наклала на "Нову пошту" через порушення в Харкові та Чугуєві. А "Укрзалізниця" запустила першу в Україні електричку для людей з обмеженими можливостями.

Штраф для "Нової пошти" можуть скасувати

У справі штрафу для "Нової пошти", який Держспоживслужба наклала на поштового оператора відкрили два дисциплінарні провадження. А спеціальні окремі комісії проводять розслідування. Комісія, яка працює в Харкові вже оприлюднила свої попередні висновки, а комісія, яка розслідує перевірки в Чугуєві, все ще з'ясовує всі обставини. Вона планує завершити розслідування до 15 липня.

Реклама

Крім того, Держспоживслужба направить до виконавчої служби лист про призупинення виконання рішення. Це потрібно зробити для того, щоб з "Нової пошти" не було автоматично стягнуто штраф поки триває розгляд справи.

Держпродспоживслужба і Міністерство економіки вже повідомили, що штраф для "Нової пошти" порушує принцип пропорційності порушення і покарання. Глава Держспоживслужби Владислава Магалецька запевнила, що гігантського штрафу для "Нової пошти" не буде і визнала, що винуватцями події, швидше за все, стали місцеві виконавці.

А тим часом "Нова пошта" визнала пошкодження посилки. Виявилося що у посилці, через яку і почалися перевірки в Харківській області, був акваріум. Посилка, дійсно, була пошкоджена, а процес розгляду скарги клієнта затягнувся.

Імпорт газу в Україну виріс в 11 разів

В червні імпорт газу в Україну збільшився в 11 разів у порівнянні з травнем – до 90,25 млн кубометрів. Весь цей газ був імпортований з Угорщини з використанням віртуального реверсу. В цілому за півроку Україна імпортувала 651,46 млн куб. м газу. З них в режимі митного складу для зберігання в підземних сховищах – 97,09 куб. м. Тобто далеко не всі імпортоване в Україну паливо використовується для внутрішніх потреб.

В Україні висока інфляція, але Держстат впевнений, що продукти дешевшають

Реклама

Споживча інфляція в Україні в червні 2021 року в річному вираженні, у порівнянні з червнем 2020 року, залишилася на рівні 9,5%. Така ж річна інфляція була зафіксована в травні-2021. З початку року споживчі ціни зросли на 4,1%.

У місячному вирахуванні, в порівнянні з травнем-2021, ціни виросли на 0,2%. При цьому в Держстаті запевняють, що подорожчання в середньому не торкнулося продуктів харчування.

Грошей МВФ доведеться почекати

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) ще не уклали Staff level agreement – угода, необхідна для запуску процесу виділення чергового грошового траншу. Незважаючи на помітний прогрес у прийнятті законів, передбачених вже минаючою програмою stand-by, залишилися питання, які все ще потребують вирішення. За ним досягли компромісу, але конкретики поки немає. На даному етапі міністр фінансів Сергій Марченко завершив переговори.

Перша в країні інклюзивна електричка

"Укрзалізниця" запустила перший в Україні інклюзивний приміський поїзд, який пристосований для подорожей людей з інвалідністю. Вагони електропоїзда обладнані місцями для людей на інвалідних візках, пандусами, кнопками виклику поїзної бригади, а всі покажчики нанесені шрифтом Брайля.

А в найближчому майбутньому "Укрзалізниця" планує придбати ще 37 пасажирських вагонів для перевезення людей в інвалідних візках. На них виділили гроші з держбюджету.