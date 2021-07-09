"Нова пошта" визнала помилку, але не космічний штраф. Що було в горезвісній посилці

"Нова пошта" вважає розмір штрафу неприйнятним / Фото: Pixabay, rau.ua
Приватний поштовий оператор "Нова пошта", якому виписали штраф в 325 млн гривень за посилку ціною 500 гривень, визнав пошкодження посилки, але категорично не згоден з "космічної сумою" покарання. У компанії уточнили, що у відправленні, через яке і почалися перевірки в Харківській області, знаходився акваріум. Посилка, дійсно, була пошкоджена, а процес розгляду скарги клієнта затягнувся.
Про це говориться в повідомленні компанії.
"Приводом стала скарга клієнта про пошкоджену посилку, а саме – акваріум... Ми маємо усвідомлювати, що відповідальність за існування нашої компанії лежить на кожному з нас. Бо причина перевірки – це пошкодження посилки і затягування процесу розгляду претензії клієнта" , – зазначили в компанії.
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Проте, в "Новій пошті" запевняють, що перевірка була проведена з порушеннями закону, акт про штраф також був складений з порушеннями, а сума штрафу – непропорційна провині.
"Накладення штрафів такого розміру може привести до того, що компанія зупинить свою діяльність", – додали в компанії.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба та Міністерство економіки вже повідомляли, що штраф для "Нової пошти" порушує принцип пропорційності порушення та покарання. Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька запевнила, що гігантського штрафу для "Нової пошти" не буде, і визнала, що винуватцями події, швидше за все, стали місцеві виконавці.
Історія питання:
- У березні співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області провели перевірку декількох відділень "Нової пошти". Приводом стало звернення клієнта пошти про пошкодження посилки вартістю 500 грн.
- У липні за результатами цих перевірок на компанію наклали штраф у розмірі 325 млн гривень – це максимально можлива санкція.
- "Нова пошта" відразу вирішила подати до суду на Держпродспоживслужбу, заявивши, що чиновники наклали штраф неадекватного розміру. Крім того, компанія звернулася до омбудсмена і до міжнародних правозахисних організацій.
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