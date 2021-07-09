Гігантського штрафу для "Нової пошти" не буде

У Держпродспоживслужбі провели службове розслідування. Кажуть, що в інциденті винні співробітники на місцях

"Нова пошта" не платитиме більше 300 млн грн штрафу / Фото: НБУ, 2gis.com

Штраф у 325 млн гривень для "Нової пошти", накладений через посилку за 500 гривень, офіційно визнають неадекватним порушенню. Юристи Держпродспоживслужби вже готують відповідне рішення. Крім того, чиновники зустрінуться з представниками компанії та іншими бізнесменами.

Про це заявила голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька після проведення службового розслідування. За її словами, настав час внести зміни до законодавства – для того, щоб не виникали аналогічні ситуації.

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Пост Магалецької у Facebook

"З "винуватцями" скандалу в Харківській області розбираємося. Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення... Необхідно терміново змінювати законодавство. Інакше такі випадки можуть повторитися через виконавців на місцях", – написала Магалецька і обіцяла пізніше оприлюднити подробиці.

Нагадаємо, раніше співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області провели перевірку декількох відділень "Нової пошти". Приводом стало звернення від клієнта пошти про пошкодження посилки вартістю 500 грн. Після цього на компанію наклали багатомільйонний штраф.

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"Нова пошта" вирішила подати до суду на Держпродспоживслужби, заявивши, що чиновники наклали штраф неадекватного розміру. Крім того, компанія звернулася до омбудсмена і до міжнародних правозахисних організацій.

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