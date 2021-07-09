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Буде перевірка. Штраф для "Нової пошти" обурив Міністерство економіки

9 липня 2021 11:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ті, хто розраховував розмір штрафу, порушили важливий законодавчий принцип. У відомстві вже придумали, що робити, щоб таке не повторилося

Штраф для "Новой почты" заметили в Минэкономики

Штраф для "Новой почты" заметили в Минэкономики / Фото: Нова пошта

Представники Держпродспоживслужби в Харківській області порушили принцип пропорційності порушення і покарання, наклавши на "Нову пошту" штраф в 325 млн гривень за посилку ціною 500 гривень. Справа в тому, що такий розмір штрафу – це максимальна санкція, що не відповідає тяжкості порушення.

Про це заявили в Міністерстві економіки. Відомство проведе службову перевірку з цього питання.

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"Міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб'єктивним, і вважає його неприпустимим... Ситуація буде ретельно вивчена, і проведена службова перевірка. Регулюючі державні органи мають захищати права споживачів, але штраф повинен бути пропорційним порушенню. Впевнені, що такі дії не сприятимуть розвитку приватного бізнесу в Україні та поліпшенню її інвестиційної привабливості", – заявили в міністерстві.

Відомство уточнило, що для запобігання таких випадків вже розроблений законопроєкт, що передбачає фіксовані суми штрафів.

Раніше про необхідність змінити законодавство заявила і голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. Вона запевнила, що гігантського штрафу для "Нової пошти" не буде, і визнала, що винуватцями події, швидше за все, стали місцеві виконавці.

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Нагадаємо, раніше співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області провели перевірку декількох відділень "Нової пошти". Приводом стало звернення від клієнта пошти про пошкодження посилки вартістю 500 грн. Після цього на компанію наклали багатомільйонний штраф.

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"Нова пошта" одразу вирішила подати до суду на Держпродспоживслужбу, заявивши, що чиновники наклали штраф неадекватного розміру. Крім того, компанія звернулася до омбудсмена і до міжнародних правозахисних організацій.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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