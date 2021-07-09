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Будет проверка. Штраф для "Новой почты" возмутил Министерство экономики

9 июля 2021 11:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Те, кто рассчитывал размер штрафа, нарушили важный законодательный принцип. В ведомстве уже придумали, что делать, чтобы такое не повторилось

Штраф для "Новой почты" заметили в Минэкономики

Штраф для "Новой почты" заметили в Минэкономики / Фото: Новая почта

Представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области нарушили принцип пропорциональности нарушения и наказания, наложив на "Новую почту" штраф в 325 млн гривен за посылку ценой 500 гривен. Дело в том, что такой размер штрафа – это максимальная санкция, что не соответствует тяжести нарушения.

Об этом заявили в Министерстве экономики. Ведомство проведет служебную проверку по этому вопросу.

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"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым... Ситуация будет тщательно изучена, и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению. Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", - заявили в министерстве.

Ведомство уточнило, что для предотвращения таких случаев уже разработан законопроект, который предусматривает фиксированные суммы штрафов.

Ранее о необходимости изменить законодательство заявила и глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. Она заверила, что гигантского штрафа для "Новой почты" не будет, и признала, что виновниками произошедшего, скорее всего, стали местные исполнители.

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Напомним, ранее сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области провели проверку нескольких отделений "Новой почты". Поводом стало обращение от клиента почты о повреждении посылки стоимостью 500 грн. После этого на компанию наложили многомиллионный штраф.

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"Новая почта" сразу решила подать в суд на Госпродпотребслужбу, заявив, что чиновники наложили штраф неадекватного размера. Кроме того, компания обратилась к омбудсмену и в международные правозащитные организации.

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