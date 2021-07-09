Імпорт газу до України за місяць зріс в 11 разів

Все паливо отримали за допомогою віртуального реверсу з Угорщини. Частину цього газу Україна використовувала для реекспорту

Україна стала активніше закачувати газ / Фото: AFP, Pixabay

У червні імпорт газу до України збільшився в 11 разів порівняно з травнем – до 90,25 млн кубометрів. Весь цей газ був імпортований з Угорщини з використанням віртуального реверсу. Загалом за півроку Україна імпортувала 651,46 млн куб. м газу. З них в режимі митного складу для зберігання в підземних сховищах – 97,09 куб. м. Тобто далеко не все імпортован до України паливо використовується для внутрішніх потреб.

Про це повідомив "Оператор ГТС України".

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Імпорт газу в Ураїну / Фото: Оператор ГТС України

Цікаво, що в червні понад 6 млн кубометрів газу, які зберігалися в режимі митного складу в українських ПСГ, були реекспортовані до Румунії через трансбалканський газовий коридор. Причиною стала зупинка з 22 по 28 червня російського газопроводу "Турецький потік" для проведення ремонтно-профілактичних робіт.

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"Незважаючи на наявність російських газопроводів в обхід України європейський ринок газу потребує диверсифікації маршрутів постачань у вигляді української ГТС", – зазначив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Нагадаємо, раніше Росія відмовилася бронювати потужності ГТС України на 2022 рік. Загалом "Газпром" поступово знижує транзит газу через Україну. А ось споживання газу в Європі тим часом зростає. Постачання LNG і трубопровідного газу перебуває на максимумі, але це не дозволяє поки почати масоване закачування газу до підземних сховищ для підготовки до майбутньої зими.

При цьому гендиректор ОГТСУ раніше заявляв, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна загалом втратить 5-6 млрд доларів. Втім, він запевнив, що ці збитки не стануть смертельним для України.

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