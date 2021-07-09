Штраф "Новій пошті" можуть скасувати? Держспоживслужба проводить додаткові перевірки

Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 9 липня, співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов зустрівся з головою Державної споживчої служби Владиславою Магалецькою. вони обговорили штрафи, які харківський підрозділ Держспоживслужби наклав на поштового оператора.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

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Під час зустрічі стало відомо, що у справі відкрито два дисциплінарних провадження. А спеціальні окремі комісії проводять розслідування з стосовно перевірок двох відділень "Нової пошти" – в Харкові та Чугуєві.

"Комісія, яка розслідувала справу в Харкові, попередньо встановила численні порушення законодавства при проведенні перевірки. Попередньо Голові Держспоживслужби буде рекомендовано повністю скасувати рішення про штраф в Харкові на суму 151 млн гривень", – повідомили в пресслужбі поштового оператора.

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А комісія, яка розслідує перевірки в Чугуєві, все ще з'ясовує всі обставини. Вона планує завершити розслідування до 15 липня. Крім того, Держспоживслужба направить до виконавчої служби лист про призупинення виконання рішення. Це потрібно зробити для того, щоб з "Нової пошти" не було автоматично стягнуто штраф поки триває розгляд справи.

Що сталося?

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У березні співробітники Головного управління Держспоживслужба в Харківській області провели перевірку декількох відділень "Нової пошти". Приводом стало звернення клієнта пошти про пошкодження посилки вартістю 500 грн. А в липні за результатами цих перевірок на компанію наклали штраф у розмірі 325 млн гривень – це максимально можлива санкція.

"Нова пошта" відразу вирішила подати до суду на Держспоживслужбу, заявивши, що чиновники наклали штраф неадекватного розміру. Крім того, компанія звернулася до омбудсмена і до міжнародних правозахисних організацій.

Раніше ми повідомляли, що Держпродспоживслужба і Міністерство економіки вже повідомляли, що штраф для "Нової пошти" порушує принцип пропорційності порушення і покарання. Глава Держспоживслужби Владислава Магалецька запевнила, що гігантського штрафу для "Нової пошти" не буде, і визнала, що винуватцями події, швидше за все, стали місцеві виконавці.