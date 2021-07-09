Грошей МВФ доведеться почекати. Марченко закінчив переговори в США

Марченко поспілкувався з МВФ / Фото: AFP, уніан

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) ще не уклали Staff level agreement – угоду, необхідну для запуску процесу виділення чергового грошового траншу. Незважаючи на помітний прогрес в ухваленні законів, передбачених програмою stand-bу, що вже минає, залишилися питання, які все ще потребують вирішення. Щодо них досягли компромісу, але конкретики поки немає.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України за підсумками поїздки голови відомства Сергія Марченка до США, де він спілкувався з представниками МВФ.

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"Переговори дозволили узгодити позиції обох сторін і досягти компромісу за низкою питань, зокрема, антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління і питання незалежності НАБУ", – зазначили в Мінфіні.

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Марченко додав, що прогрес у виконанні структурних маяків МВФ виявився помітним, тому що Верховна Рада України в короткий строк прийняла низку законопроектів, необхідних для продовження програми співпраці з Фондом.

Зараз Україна знаходиться в 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

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13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. Наразі ведуться переговори про новий перегляд програми. Після нього рішення про транш прийматиме Рада директорів МВФ. При цьому час підтискає – наприкінці літа цей орган традиційно йде на канікули, а гроші Україні потрібні до вересня. На цей місяць припадає пік виплат за зовнішнім боргом.

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