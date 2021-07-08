Міжбанк сфокусувався на МВФ: що буде з курсом долара

Іноземні інвестори в ОВДП тим часом взяли паузу і не поспішають вкладатися в українські держпапери

Долар знову пішов угору / Фото: Сьогодні, прес-центр НБУ

Долар 8 липня після зростання за офіційним курсом трохи знизився на міжбанку – до 27,26 грн. Але до кінця тижня "зелений" відновить зростання до рівня 27,35 грн. Євро, швидше за все, подорожчає до позначки 32,65 грн. А в довгостроковій перспективі стійкість гривні буде залежати від результатів переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

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Він нагадав, що на вівторковому аукціоні з продажу ОВДП Україна залучила до бюджету 3,09 млрд гривень. Але нерезиденти проігнорували це розміщення. Більш того, з початку тижня їх портфелі скоротилися на 10 млн гривень – до 110,4 млрд гривень.

"Зарубіжні інвестори, ймовірно," взяли паузу для роздумів "про свої подальші дії на борговому ринку України. Ймовірно, вони чекають результату переговорів між Кабміном України і МВФ про отримання траншу в 700 млн доларів... Від їх успіху буде залежати подальша динаміка курсу гривні на міжбанку ", – зазначив Гойлов.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко зараз знаходиться у Вашингтоні разом з українською делегацією.

Зараз Україна знаходиться в 18-місячною програмою МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by.

При цьому у вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом. Справитися з ними без отримання траншу від МВФ буде непросто.

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Про що ще говорять в Україні та світі 8 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":