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Без МВФ буде туго. Україна має віддати кредиторам 10 млрд доларів за 12 місяців

23 червня 2021 16:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нацбанк проаналізував прийдешні валютні виплати Києва і визначив піковий період

Протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати України за державним та гарантованим державою боргом становитимуть 10 млрд доларів. До слова, це майже третина золотовалютних резервів України, які становлять 27,8 млрд доларів. У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу і відсотків у другому півріччі перевищать 130 млрд грн.

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Такі дані містяться у Звіті про фінансову стабільність, який підготував Національний банк України (НБУ).

Пік валютних виплат відбудеться у вересні 2021 року. За цей місяць офіційний Київ повинен віддати кредиторам понад 3 млрд доларів. Тому, на думку Нацбанку, Україні вкрай важливо зняти з паузи співпрацю з МВФ.

"Україні вкрай важливо мати постійний доступ до міжнародного фінансування. Програма МВФ для країн, які мають низький рейтинг, є певним страховим полісом і гарантією того, що період виплат буде пройдений гладко, з мінімальними ризиками для макроекономічної і фінансової стабільності", – йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше аналітики ICU очікували, що золотовалютні резерви становитимуть 31 млрд доларів у 2021 році. Цей прогноз передбачав отримання грошей від МВФ, і тепер його реалістичність опинилася під питанням.

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Зараз Україна знаходиться у 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), Але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by.

Про що ще говорять в Україні та світі 23 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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