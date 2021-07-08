Межбанк сфокусировался на МВФ: что будет с курсом доллара

Иностранные инвесторы в ОВГЗ тем временем взяли паузу и не торопятся вкладываться в украинские госбумаги

Доллар снова пошел вверх / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ

Доллар 8 июля после роста по официальному курсу немного снизился на межбанке – до 27,26 грн. Но до конца недели "зеленый" возобновит рост к уровню 27,35 грн. Евро, скорее всего, подорожает до отметки 32,65 грн. А в долгосрочной перспективе устойчивость гривни будет зависеть от результатов переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Он напомнил, что на вторничном аукционе по продаже ОВГЗ Украина привлекла в бюджет 3,09 млрд гривен. Но нерезиденты проигнорировали это размещение. Более того, с начала недели их портфели сократились на 10 млн гривен – до 110,4 млрд гривен.

"Зарубежные инвесторы, вероятно, "взяли паузу для размышлений" о своих дальнейших действиях на долговом рынке Украины. Вероятно, они ждут исхода переговоров между Кабмином Украины и МВФ о получении транша в 700 млн долларов... От их успеха будет зависеть дальнейшая динамика курса гривны на межбанке", – отметил Гойлов.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко сейчас находится в Вашингтоне вместе с украинской делегацией.

Сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша. 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

При этом в сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу. Справиться с ними без получения транша от МВФ будет непросто.

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