Україна ризикує лишитися без грошей МВФ за програмою stand-by

Україна в 2021 році, швидше за все, вже не отримає транш за програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ) stand-by. А переговори з фондом про нову програму почнуться тільки коли Києву закортить отримати гроші.

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Таку думку висловив міністр фінансів України в 2016-2018 рр. Олександр Данилюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"За цією програмою, швидше за все, траншу більше не буде. Вона себе вичерпала. Якою буде наступна програма і коли її чекати? Коли настане гостра необхідність. Переговори будуть розпочаті не завчасно, а коли "припече", – сказав Данилюк.

Він зазначив, що в цьому році Україна отримала 3 млрд доларів в рамках додаткової емісії SDR (спеціальних прав запозичення МВФ). Щоправда, для того, щоб закрити всі фінансові зобов'язання, цього недостатньо.

"Але на додаток до цих грошей потрібно ще близько 5 млрд доларів додаткових коштів, щоб закрити рік. За нинішніх ринкових умов цього можна досягнути: можна розмістити бонди, для частини [держборгу] провести ролловер. Так що, в принципі, цей рік проходимо. Але це за умови збереження ситуації на зовнішніх ринках" , – пояснив ексміністр.

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Ще в травні заступник голови НБУ Юрій Гелетій попереджав: в України лишилося мало часу на виконання вимог МВФ. Річ у тім, що в другій половині літа Рада директорів Фонду традиційно йде на канікули, а Україні слід отримати гроші до осені – у вересні на Київ чекають пікові виплати за держборгом.

Нагадаємо, наразі Україна знаходиться в 18-місячною програмою МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати лише 2,1 млрд дол. Першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без ухвалення рішень щодо перегляду програми stand-by.

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