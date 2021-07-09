Русский
$ 27,29
32,32
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Інфляція на висоті. Ціни зросли, але не на продукти

9 липня 2021 17:53

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Найсильніше, за даними офіційної статистики, подорожчали сигарети, алкоголь і транспорт

Інфляція залишилася високою

Інфляція залишилася високою / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Споживча інфляція в Україні в червні 2021 року в річному вираженні, порівняно з червнем 2020 року, залишилася на рівні 9,5%. Така ж річна інфляція була зафіксована в травні-2021. З початку року споживчі ціни зросли на 4,1%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики. У місячному вирахуванні, порівняно з травнем-2021, ціни виросли на 0,2%. При цьому в Держстаті запевняють, що подорожчання в середньому не торкнулося продуктів харчування.

Реклама

Ціни на продукти і безалкогольні напої в червні знизилися на 0,1%, вважають в Держстаті. При цьому найсильніше подешевшали яйця – на 16%. На 0,4-2,8% знизилися ціни на фрукти, овочі, молоко, сало та свинину.

Зате подорожчали соняшникова олія, риба та продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор. Найбільше ціни зросли на соняшникову олію – плюс 3,4%.

До слова, незважаючи на заявлене зниження цін на продукти, перевірка "Сьогодні" показала, що за борщ і окрошку доводиться платити дедалі більше:

Не пропусти!
Для перемоги Англії роблять все: уболівальників Італії не пустять на фінал Євро в Лондоні
Вболівальники збірної Італії на Євро-2020
Реклама

Ціни на алкоголь і сигарети продовжили зростання – плюс 1%. При цьому тютюнові вироби зросли в ціні на 1,2%, а алкоголь – на 0,7%.

Ціни на транспорт виросли на 1%, насамперед, за рахунок подорожчання проїзду в залізничному й автомобільному пасажирському транспорті – на 5,3% і 2,4% відповідно.

Нагадаємо, раніше в Кабміні підрахували, що річна інфляція в 2021 році становитиме 8,9%. У 2022 році вона може сповільнитися до 6,2%, а в 2023-му і 2024-му – до 5,3 і 5% відповідно. Інфляційна мета Національного банку при цьому залишається незмінною – 5% плюс-мінус 1 процентний пункт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавкуЕкономіка
Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавку
Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавкуЕкономіка
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – Кабмін
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – КабмінЕкономіка
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)
Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)Економіка
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липня
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липняЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти