Інфляція на висоті. Ціни зросли, але не на продукти

Інфляція залишилася високою / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Споживча інфляція в Україні в червні 2021 року в річному вираженні, порівняно з червнем 2020 року, залишилася на рівні 9,5%. Така ж річна інфляція була зафіксована в травні-2021. З початку року споживчі ціни зросли на 4,1%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики. У місячному вирахуванні, порівняно з травнем-2021, ціни виросли на 0,2%. При цьому в Держстаті запевняють, що подорожчання в середньому не торкнулося продуктів харчування.

Реклама

Ціни на продукти і безалкогольні напої в червні знизилися на 0,1%, вважають в Держстаті. При цьому найсильніше подешевшали яйця – на 16%. На 0,4-2,8% знизилися ціни на фрукти, овочі, молоко, сало та свинину.

Зате подорожчали соняшникова олія, риба та продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор. Найбільше ціни зросли на соняшникову олію – плюс 3,4%.

До слова, незважаючи на заявлене зниження цін на продукти, перевірка "Сьогодні" показала, що за борщ і окрошку доводиться платити дедалі більше:

Реклама

Ціни на алкоголь і сигарети продовжили зростання – плюс 1%. При цьому тютюнові вироби зросли в ціні на 1,2%, а алкоголь – на 0,7%.

Ціни на транспорт виросли на 1%, насамперед, за рахунок подорожчання проїзду в залізничному й автомобільному пасажирському транспорті – на 5,3% і 2,4% відповідно.

Нагадаємо, раніше в Кабміні підрахували, що річна інфляція в 2021 році становитиме 8,9%. У 2022 році вона може сповільнитися до 6,2%, а в 2023-му і 2024-му – до 5,3 і 5% відповідно. Інфляційна мета Національного банку при цьому залишається незмінною – 5% плюс-мінус 1 процентний пункт.