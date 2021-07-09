"Укрзалізниця" запустила першу в Україні інклюзивну електричку: як вона виглядає (фото)

До кінця 2021 року компанія планує модернізувати ще 6 поїздів та пристосувати їх для перевезення людей з інвалідністю

"Укрзалізниця" обладнала для людей з обмеженими можливостями приміський поїзд / Фото: колаж "Сегодня"

"Укрзалізниця", яка продовжує розширювати маршрутну мережу на літо, запустила перший в Україні інклюзивний приміський поїзд, який пристосований для подорожей людей з інвалідністю.

Про це повідомляє прес-служба.

Перша інклюзивна електричка

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"Поступово робимо Укрзалізницю інклюзивною. Адже всі люди повинні мати рівні можливості під час подорожі залізницею, у тому числі і в приміському сполученні. Цей поїзд стане прикладом для подальших робіт з модернізації приміського рухомого складу", – зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Фото: прес-служба "Укрзалізниці"

Реклама Фото: прес-служба "Укрзалізниці"

Вагони електропоїзда обладнані:

місцями для людей на інвалідних візках;

пандусами;

кнопками виклику поїзної бригади;

всі вказівники нанесені шрифтом Брайля.

Також у поїзді замінили деякі системи та деталі інтер'єру. Серед основних — встановлено кріплення для велосипедів.

Фото: прес-служба "Укрзалізниці"

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Фото: прес-служба "Укрзалізниці"

На модернізацію цього приміського поїзда компанія направила 70,6 млн грн, з них майже 2,2 млн грн на інклюзивність.

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"До кінця 2021 року планується провести капітальний ремонт ще 6 поїздів. Кошти на це, близько 300 млн грн, передбачені у фінплані компанії", – резюмував Іван Юрик.

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Що далі?

"Укрзалізниця" планує придбати ще 37 пасажирських вагонів для перевезення людей в інвалідних візках. На них виділили гроші з Держбюджету.

Фото: прес-служба "Укрзалізниці"

"Ми збільшуємо кількість вагонів у далекому сполученні для подорожей маломобільних людей. Крім того, ми продовжуємо підвищувати інклюзивність залізничних вокзалів", - сказав Іван Юрик.

Фото: прес-служба "Укрзалізниці"

Крім того, відповідно до програми інклюзивності Укрзалізниці, впродовж 2020-2023 компанія спрямує понад 74 млн грн на облаштування вокзалів та зупинних платформ для людей з інвалідністю, закупівлю підйомних платформ і візків для вагонів тощо.

Фото: прес-служба "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" призначила фірмовий денний швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті" 747/748 сполученням Київ – Тернопіль.

Крім того, з червня "Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною, поїзд Київ – Відень курсує щодня. А з липня ще і зі Словаччиною.