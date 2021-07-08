"Укрзалізниця" призначила ще один поїзд до моря (розклад)

Поїзд буде двогрупним, тому в деякі числа місяця важливо не заплутатися в графіку руху

УЗ призначила ще один поїзд до Бердянська / Фото: Сьогодні

"Укрзалізниця" (УЗ) продовжила розширювати маршрутну мережу на літо та призначила з 12 липня додатковий двогрупний Нічний поїзд № 250/261-262/249 Кременчук, Полтава, Харків – Бердянськ.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

Поїзд № 250/249 Кременчук, Полтава – Бердянськ

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Він відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. В Бердянськ він прибуває о 7:27.

Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.

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Поїзд № 261/262 Харків – Бердянськ

Він відправлятиметься з Харкова о 21:53 по парних числах.

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У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.

"Плануючи подорожі, зверніть увагу, що в суміжні дати, наприклад 31 липня та 1 серпня, поїзд відправлятиметься з Кременчука і Полтави 30 липня і 2 серпня (і прибувати до Бердянська 31 липня і 3 серпня відповідно). У зворотному напрямку, до Кременчука і Полтава, він прибуває 1 і 4 серпня відповідно" , – попередили в УЗ.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" призначила фірмовий денний швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті" 747/748 сполученням Київ – Тернопіль.

Крім того, з червня "Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною, поїзд Київ – Відень курсує щодня.