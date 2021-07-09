"Укрзализныця" запустила первую в Украине инклюзивную электричку: как она выглядит (фото)

К концу 2021 компания планирует модернизировать еще 6 поездов и приспособить их для перевозки людей с инвалидностью

"Укрзализныця" оборудовала для людей с ограниченными возможностями пригородный поезд / Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця", которая продолжает расширять маршрутную сеть на лето, запустила первый в Украине инклюзивный пригородный поезд, который приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба.

Первая инклюзивная электричка

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"Постепенно делаем "Укрзализныцю" инклюзивной. Ведь все люди должны иметь равные возможности во время путешествия по железной дороге, в том числе и в пригородном сообщении. Этот поезд станет примером для дальнейших работ по модернизации пригородного подвижного состава", – отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Реклама Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Вагоны электропоезда оборудованы:

местами для людей на инвалидных колясках;

пандусами;

кнопками вызова поездной бригады;

все указатели нанесены шрифтом Брайля.

Также в поезде заменили некоторые системы и детали интерьера. Среди основных – установлено крепление для велосипедов.

Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

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Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

На модернизацию этого пригородного поезда компания направила 70,6 млн грн, из них почти 2,2 млн грн на инклюзивность.

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"До конца 2021 планируется провести капитальный ремонт еще 6 поездов. Средства на это, около 300 млн грн, предусмотрены в финплане компании", – резюмировал Иван Юрик.

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Что дальше?

"Укрзализныця" планирует приобрести еще 37 пассажирских вагонов для перевозки людей в инвалидных колясках. На них выделили деньги из госбюджета.

Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

"Мы увеличиваем количество вагонов в дальнем сообщении для путешествий маломобильных людей. Кроме того, мы продолжаем повышать инклюзивность железнодорожных вокзалов", – сказал Иван Юрик.

Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Кроме того, согласно программе инклюзивности "Укрзализныця", в течение 2020-2023 годов направит более 74 млн грн на обустройство вокзалов и остановочных платформ для инвалидов, закупку подъемных платформ и тележек для вагонов и т. д.

Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила фирменный скоростной поезд категории "Интерсити" 747/748 сообщением Киев – Тернополь.

Кроме того, с июня "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией, поезд Киев – Вена курсирует ежедневно. А с июля еще и со Словакией.